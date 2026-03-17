Bugünkü maçlar 17 Mart 2026 Salı | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
17 Mart 2026 maç programı ile ‘’Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?’’ soruları yanıt buldu. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu rövanş maçları başlıyor. Bugün Manchester City-Real Madrid ve PSG-Chelsea gibi dev eşleşmeler futbolseverleri bekliyor. Trendyol Süper Lig'de ise Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. EuroLeague’de de heyecan dolu müsabakalar yapılacak. İşte, 17 Mart 2026 bugünkü maçlar, başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları…
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÇEYREK FİNALİSTLER BELLİ OLUYOR!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları, 17 Mart Salı günü başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 turunda 17 Mart Salı günü ve 18 Mart Çarşamba günü 8 karşılaşma oynanacak.
Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını çeyrek finale yazdıracak.
Galatasaray, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında 18 Mart Çarşamba günü TSİ 23.00'te İngiltere temsilcisi Liverpool'a konuk olacak.
Sarı-kırmızılılar, Liverpool'u geçmesi halinde çeyrek finalde Paris Saint-Germain (PSG)-Chelsea (5-2) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
17 MART 2026 BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ
UEFA Şampiyonlar Ligi
20:45 | Sporting Lisbon - Bodo/Glimt
23:00 | Manchester City - Real Madrid
23:00 | Chelsea - Paris St. Germain
23:00 | Arsenal FC - Bayer Leverkusen
Trendyol Süper Lig
20:00 | Fenerbahçe - Gaziantep FK
EuroLeague
22:15 | Olimpiakos - Fenerbahçe
18:00 | Hapoel Tel Aviv - Paris
22:00 | Partizan - Dubai Basketball