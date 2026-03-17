        Bugünkü maçlar 17 Mart 2026 Salı | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bugünkü maçlar 17 Mart 2026 Salı | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        17 Mart 2026 Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş heyecanı yaşanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 turunda bugün 4 karşılaşma oynanacak. Gecenin merakla beklenen mücadelesinde Manchester City ile Real Madrid karşı karşıya gelecekken; Chelsea, PSG ve Arsenal gibi devler sahaya çıkacak. Öte yandan Trendyol Süper Lig ve EuroLeague'de birbirinden heyecanlı karşılaşmalar oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 17 Mart 2026 maç takvimi ile müsabakaların başlama saatleri!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2026 - 10:47 Güncelleme:
        17 Mart 2026 maç programı ile ‘’Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?’’ soruları yanıt buldu. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu rövanş maçları başlıyor. Bugün Manchester City-Real Madrid ve PSG-Chelsea gibi dev eşleşmeler futbolseverleri bekliyor. Trendyol Süper Lig'de ise Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. EuroLeague’de de heyecan dolu müsabakalar yapılacak. İşte, 17 Mart 2026 bugünkü maçlar, başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları…

        ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÇEYREK FİNALİSTLER BELLİ OLUYOR!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları, 17 Mart Salı günü başlayacak.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 turunda 17 Mart Salı günü ve 18 Mart Çarşamba günü 8 karşılaşma oynanacak.

        Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını çeyrek finale yazdıracak.

        Galatasaray, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında 18 Mart Çarşamba günü TSİ 23.00'te İngiltere temsilcisi Liverpool'a konuk olacak.

        Sarı-kırmızılılar, Liverpool'u geçmesi halinde çeyrek finalde Paris Saint-Germain (PSG)-Chelsea (5-2) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

        17 MART 2026 BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ

        UEFA Şampiyonlar Ligi

        20:45 | Sporting Lisbon - Bodo/Glimt

        23:00 | Manchester City - Real Madrid

        23:00 | Chelsea - Paris St. Germain

        23:00 | Arsenal FC - Bayer Leverkusen

        Trendyol Süper Lig

        20:00 | Fenerbahçe - Gaziantep FK

        EuroLeague

        22:15 | Olimpiakos - Fenerbahçe

        18:00 | Hapoel Tel Aviv - Paris

        22:00 | Partizan - Dubai Basketball

        HTSPOR CANLI SKOR TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
