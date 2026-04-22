        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 22 NİSAN 2026: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

        Futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek dopdolu bir gün kapıda! 22 Nisan Çarşamba günü, hem Türkiye'de hem Avrupa'da kritik karşılaşmalar sahne alıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın mücadelesi merakla beklenirken, İngiltere'de zirve yarışı, İspanya'da ise Avrupa kupaları bileti için nefes kesen bir rekabet yaşanıyor. Fransa'da Paris Saint-Germain sahaya çıkarken, Belçika ve Hollanda liglerinde de önemli maçlar futbolseverleri bekliyor. Günün programı ve yayın saatleri ise en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 22 Nisan maç programı ve canlı yayın bilgileri…

        Habertürk
        Giriş: 22 Nisan 2026 - 08:52 Güncelleme:
        Futbol heyecanı hafta ortasında zirveye çıkıyor! 22 Nisan maç takvimi, birbirinden kritik karşılaşmalarla dikkat çekiyor. Ziraat Türkiye Kupası’nda Galatasaray’ın sahne alacağı mücadele öne çıkarken, Avrupa’nın önde gelen liglerinde şampiyonluk ve Avrupa kupaları yarışı hız kesmeden devam ediyor. Paris Saint-Germain Fransa’da sahaya inerken, İngiltere, İspanya, Belçika ve Hollanda’daki önemli karşılaşmalar günün temposunu yükseltiyor. Futbolseverler ise “Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor. İşte bilgiler...

        TÜRKİYE - ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

        20:30 | Galatasaray - Gençlerbirliği | ATV

        İNGİLTERE - PREMIER LİG

        22:00 | Bournemouth - Leeds United | beIN SPORTS

        İSPANYA - LA LIGA

        20:00 | Elche CF - Atletico Madrid | S Sport

        21:00 | Real Sociedad - Getafe | S Sport

        22:30 | Barcelona - Celta de Vigo | S Sport

        FRANSA - LIGUE 1

        20:00 | Paris St. Germain - Nantes | beIN SPORTS

        BELÇİKA VE HOLLANDA LİGLERİ

        21:00 | Telstar - Sparta Rotterdam (Hollanda Eredivisie)

        21:30 | Union Saint-Gilloise - KAA Gent (Belçika Pro Lig)

        21:30 | Club Brugge - Y.R. Mechelen (Belçika Pro Lig)

        MSB helikopteri kaza kırıma uğradı

        MSB'den yapılan açıklamada "CH-47 ağır nakliye helikopterimiz Ankara'da kaza kırıma uğradı. Personelimizde herhangi bir olumsuz durum yok." denildi. 

        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        Lübnan'ın İsrail saldırganlığı karşısında zor seçenekleri
        Lübnan'ın İsrail saldırganlığı karşısında zor seçenekleri
        Trump ateşkesi uzattı, İran ne dedi?
        Trump ateşkesi uzattı, İran ne dedi?
        Tahran'da "füzeler eşliğinde" protesto
        Tahran'da "füzeler eşliğinde" protesto
        Onursal Adıgüzel dahil 19 kişi tutuklandı
        Onursal Adıgüzel dahil 19 kişi tutuklandı
        Gözler Merkez Bankası’nda
        Gözler Merkez Bankası’nda
        Kapak kızları
        Kapak kızları
        Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti güncellendi
        Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti güncellendi
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        "Fenerbahçe'nin ruhunu almışlar!"
        "Fenerbahçe'nin ruhunu almışlar!"
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        Beşiktaş'ın kupada konuğu Alanyaspor!
        Beşiktaş'ın kupada konuğu Alanyaspor!
        Bir kasaba ‘olmayan’ katilden kaçtı!
        Bir kasaba ‘olmayan’ katilden kaçtı!
        Çocuğa cinsel istismardan kaydı vardı! Bu sapığı bırakmayın!
        Çocuğa cinsel istismardan kaydı vardı! Bu sapığı bırakmayın!
        'Gırgıriye Müzikali'nde ortalık karıştı
        'Gırgıriye Müzikali'nde ortalık karıştı
        Tedesco'dan penaltı ve derbi sözleri!
        Tedesco'dan penaltı ve derbi sözleri!
        Sağanak yağmur uyarısı!
        Sağanak yağmur uyarısı!
        "Şarkımız 19 Mayıs'ta çıkacak"
        "Şarkımız 19 Mayıs'ta çıkacak"
        Uçakta rahatsızlanan ünlü Rus kemancı hayatını kaybetti
        Uçakta rahatsızlanan ünlü Rus kemancı hayatını kaybetti