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        Haberler Kısayol Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 26 HAZİRAN 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün maç fikstürü

        Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? 26 Haziran 2025 bugünkü maçlar

        26 Haziran 2025 maç programı belli oldu. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda grup maçları bugün tamamlanacak. Gecenin dikkat çeken maçında Manchester City ile Juventus karşı karşıya gelecek. Bugünkü maçların ardından son 16 turu eşleşmeleri kesinleşecek. Öte yandan Avrupa U19 Şampiyonası'nda final heyecanı yaşanacak. Futbolun yanı sıra bugün oynanacak basketbol ve voleybol maçları merak konusu oldu. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 26 Haziran 2025 bugünkü maçlar, saatleri ve canlı yayın kanalları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2025 - 10:47 Güncelleme: 26.06.2025 - 10:47
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        1

        Bugün oynanacak voleybol, basketbol ve futbol maçları merak ediliyor. Bu kapsamda sporseverler ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusuna yanıt arıyor. 26 Haziran 2025 maç programı kontrol ediliyor. Bugünkü maç takvimine göre; FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Avrupa U19 Şampiyonası, Çin Süper Ligi, FIVB Milletler Ligi’nde önemli karşılaşmalar oynanacak. Özellikle A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın Ukrayna ile karşılaşacağı maç için heyecan dorukta. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 26 Haziran 2025 bugünkü maçlar listesi…

        2

        26 HAZİRAN 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR?

        FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Grup E

        04:00 Urawa Red Diamonds - Monterrey (TRT Spor)

        04:00 Inter - River Plate (TRT 1)

        3

        FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Grup G

        22:00 Wydad Casablanca - Al Ain (TRT Spor)

        22:00 Juventus - Manchester City (TRT 1)

        4

        Avrupa U19 Şampiyonası - Final

        21:00 İspanya U19 - Hollanda U19

        Çin Süper Ligi

        14:35 Shanghai Port - Dalian Yingbo

        15:00 Yunnan Yukun - Henan Songshan Longmen

        5

        FIVB Milletler Ligi (VNL)

        18.30 Türkiye - Ukrayna (TRT Spor)

        6
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