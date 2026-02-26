‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusu 26 Şubat 2026 maç programı ile yanıt buldu. UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde son 16 play-off turu rövanş heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe, 3-0'ın rövanşında İngiliz ekibi Nottingham Forest karşısında sahaya çıkıyor. Samsunspor ise sahasında KF Shkendija ile mücadele edecek. Ayrıca Suudi Arabistan Pro Ligi ve EuroLeague’de de heyecan dolu müsabakalar sporseverleri bekliyor olacak. Peki, Samsunspor- KF Shkendija maçı ve Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte, 26 Şubat 2026 bugünkü maçlar, başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları…