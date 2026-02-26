Canlı
        BUGÜNKÜ MAÇLAR 26 ŞUBAT 2026: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe ve Samsunspor sahada!

        Bugünkü maçlar 26 Şubat Perşembe: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

        26 Şubat 2026 Perşembe günü oynanacak maçlar belli oldu. UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş maçları bugün oynanacak. Fenerbahçe, ilk maçta 3-0 mağlup olduğu Nottingham Forest ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Samsunspor ise ilk maçta 1-0 yendiği KF Shkendija'yı ağırlayacak. Öte yandan Suudi Arabistan Pro Ligi'nde de kritik mücadeleler yapılacakken, Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 29. hafta heyecanı bugün oynanacak 6 maçla devam edecek. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 26 Şubat 2026 maç programı...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2026 - 11:37 Güncelleme:
        1

        ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusu 26 Şubat 2026 maç programı ile yanıt buldu. UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde son 16 play-off turu rövanş heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe, 3-0'ın rövanşında İngiliz ekibi Nottingham Forest karşısında sahaya çıkıyor. Samsunspor ise sahasında KF Shkendija ile mücadele edecek. Ayrıca Suudi Arabistan Pro Ligi ve EuroLeague’de de heyecan dolu müsabakalar sporseverleri bekliyor olacak. Peki, Samsunspor- KF Shkendija maçı ve Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte, 26 Şubat 2026 bugünkü maçlar, başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları…

        2

        UEFA AVRUPA LİGİ VE KONFERANS LİGİ SON 16 PLAY-OFF TURU RÖVANŞ HEYECANI

        UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş heyecanı yaşanıyor.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki ve üç numaralı organizasyonlarının play-off etapları, 8’er karşılaşmayla tamamlanacak. Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.

        Fenerbahçe, 3-0 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında İngiltere'nin Nottingham Forest takımına konuk olacak. Bu turu geçen ekip, son 16 turunda Danimarka'nın Midtjylland ya da İspanya'nın Real Betis takımıyla eşleşecek.

        Samsunspor ise ilk maçta deplasmanda 1-0 mağlup ettiği Kuzey Makedonya'nın Shkendija takımını ağırlayacak.

        3

        NOTTINGHAM FOREST-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

        Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı, 26 Şubat 2026 Perşembe günü TSİ 23.00'te başlayacak.

        The City Ground Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TRT 1'den canlı yayınlanacak.

        Mücadeleyi İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek.

        4

        SAMSUNSPOR-SHKENDIJA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

        Samsunspor-Shkendija maçı, 26 Şubat 2026 Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

        Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TRT 1'den canlı yayınlanacak.

        Mücadeleyi İtalyan hakem Simone Sozza yönetecek.

        5

        26 ŞUBAT 2026 MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        UEFA Avrupa Ligi

        20:45 Ferencvaros-Ludogorets Razgrad (TRT Tabii Spor 2)

        20:45 Stuttgart-Celtic (TRT Tabii Spor 1)

        20:45 Viktoria Plzen-Panathinaikos (TRT Tabii Spor 3)

        20:45 Kızılyıldız-Lille (TRT Tabii Spor)

        23:00 Bologna-Brann (TRT Tabii Spor 1)

        23:00 Genk-Dinamo Zagreb (TRT Tabii Spor 2)

        23:00 Nottingham Forest-Fenerbahçe (TRT 1)

        23:00 Celta Vigo-PAOK (TRT Tabii Spor)

        6

        UEFA Konferans Ligi

        20:45 Samsunspor-KF Shkendija (TRT 1)

        20:45 Rijeka-Omonia Nicosia

        20:45 Celje-Drita (TRT Tabii Spor 4)

        20:45 Fiorentina-Jagiellonia Bialystok (TRT Tabii Spor 5)

        23:00 Lech Poznan-KuPS Kuopio

        23:00 Lausanne Sports-Sigma Olomouc (TRT Tabii Spor 5)

        23:00 AZ Alkmaar-Noah (TRT Tabii Spor 3)

        23:00 Crystal Palace-Zrinjski Mostar (TRT Tabii Spor 4)

        7

        Suudi Arabistan Pro Lig

        22:00 Al Fateh-Damac FC

        22:00 Al Riyadh-Al Ahli Jeddah (TRT Tabii Spor 6)

        8

        EuroLeague

        20:00 Dubai Basketball-Lyon-Villeurbanne

        21:30 Monako-Makkabi Tel Aviv

        22:05 Hapoel Tel Aviv-Olimpia Milano

        22:30 Baskonya-Valensiya

        22:45 Panathinaikos-Paris

        22:45 Real Madrid-Bayern

        9

        HTSPOR CANLI SKOR TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
