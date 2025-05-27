Bugünkü maçlar listesi 27 Mayıs 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
27 Mayıs maç programı belli oldu. Böylece futbolseverlerin gündeminde yer alan ''Bugün maç var mı?'' sorusu yanıt buldu. 27 Mayıs Salı günü oynanacak mücadeleleri kaçırmak istemeyenler maçların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanallarını araştırmaya başladı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, 27 Mayıs 2025 bugünkü maçlar listesi...
Bu akşam kimin maçı var, saat kaçta sorusu futbolseverler tarafından yanıt arıyor. Hemen belirtelim ki bu akşam Süper Lig, 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçı bulunmuyor. Ancak Almanya 2. Bundesliga, İsveç Superettan ve İsviçre Süper Ligi Küme Düşme Turu maçları oynanacak. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, 27 Mayıs 2025 Salı bugün oynanacak maçlar ve saatleri…
27 MAYIS 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Almanya - 2. Bundesliga Play Out
21:30 Braunschweig - Saarbrücken
İsviçre - Süper Lig Yükselme/Küme Düşme Play Off
21:30 Grasshoppers - Aarau