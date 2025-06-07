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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 7 HAZİRAN 2025 | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte günün maç programı

        Bugünkü maçlar 7 Haziran 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        7 Haziran Cumartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. Eylül ayında başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmaları için hazırlıklar sürüyor. Bu kapsamda bugün 7 maç oynanacak. Türkiye ABD ile karşı karşıya gelecek. Milli maç başta olmak üzere diğer maçların başlangıç saatleri ve canlı yayınlanacağı kanallar futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, bugünkü maçlar 7 Haziran 2025 programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2025 - 10:26 Güncelleme: 07.06.2025 - 10:26
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        1

        7 Haziran Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalar futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün Eylül ayında başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmaları için hazırlık maçları oynanacak. Bu kapsamda A Milli Futbol Takımı, ABD ile mücadele edecek. Türkiye ABD maçı yanı sıra diğer mücadelelerin başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları merak konusu oldu. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 17 Mayıs 2025 Cumartesi bugünkü maçlar…

        2

        7 HAZİRAN 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        Hazırlık - Ülkeler

        16:00 Letonya - Azerbaycan

        18:00 Kenya - Çad

        20:00 Danimarka - Kuzey İrlanda

        21:45 Yunanistan - Slovakya

        22:30 ABD - Türkiye (TV8)

        22:30 Kanada - Ukrayna

        23:00 Meksika - İsviçre

        3

        Dünya Kupası 2026 Elemeler - Avrupa Elemeleri

        Grup G

        19:00 Malta - Litvanya

        21:45 Finlandiya - Hollanda

        4

        Grup H

        16:00 Bosna-Hersek - San Marino

        21:45 Avusturya - Romanya

        5

        Grup K

        19:00 Andorra - İngiltere

        21:45 Arnavutluk - Sırbistan

        6
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