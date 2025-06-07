7 Haziran Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalar futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün Eylül ayında başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmaları için hazırlık maçları oynanacak. Bu kapsamda A Milli Futbol Takımı, ABD ile mücadele edecek. Türkiye ABD maçı yanı sıra diğer mücadelelerin başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları merak konusu oldu. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 17 Mayıs 2025 Cumartesi bugünkü maçlar…