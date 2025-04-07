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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 7 NİSAN 2025 || Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünün maç programı

        Bugünkü maçlar 7 Nisan 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        7 Nisan 2025 bugünkü maç programı belli oldu. Bugün futbolseverler birbirinden heyecanlı maçlar ile futbola doyacak. Hem Süper Lig'de hem de Avrupa'nın önde gelen liglerinde önemli karşılaşmalar oynanacak. Günün sonucu merakla beklenen karşılaşmasında Kasımpaşa, sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 7 Nisan 2025 bugünün maç takvimi ile müsabakaların saati ve canlı yayın kanalları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2025 - 10:58 Güncelleme: 07.04.2025 - 12:04
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        1

        7 Nisan 2025 maç programı ile bugünkü maçlar belli oldu. Bugün yerli ve yabancı liglerinde kritik maçlar oynanacak. Futbolseverler için heyecan dolu bir akşam yaşanacak. Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İtalya Serie A, Portekiz Premier Lig, İspanya La Liga’da oynanacak karşılaşmalar için araştırmalar hız kazandı. Başta Kasımpaşa-Beşiktaş maçı olmak üzere maçların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları gündemde. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 7 Nisan 2025 maç takvimi…

        2

        7 NİSAN 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        SÜPER LİG

        20.00 Göztepe-Gaziantep FK (beIN Sports 2)

        20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (beIN Sports 1)

        3

        İNGİLTERE PREMİER LİG

        22.00 Leicester City-Newcastle United (beIN Sports 3)

        4

        İSPANYA LA LİGA

        22.00 Leganes-Osasuna (EXXEN, S Sport ve S Sport Plus)

        5

        İTALYA SERİE A

        21.45 Bologna-Napoli (EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus)

        6

        PORTEKİZ PREMİER LİG

        Saat 20:45 Farense-Casa Pia

        22:15 Rio Ave-Boavista

        22:45'te Sporting CP-Braga

        7

        LA LİGA 2

        21:30 Elche-Racing Ferrol

        FRANSA LIGUE 2

        21:45 Dunkerque-Guingamp

        8

        YUNANİSTAN SÜPER LİGİ

        18:00 Atromitos - Asteras

        HOLLANDA EERSTE DİVİSİE

        21:00 Jong AZ-Jong PSV

        21:00 Jong Utrecht-Den Haag

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