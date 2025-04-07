7 Nisan 2025 maç programı ile bugünkü maçlar belli oldu. Bugün yerli ve yabancı liglerinde kritik maçlar oynanacak. Futbolseverler için heyecan dolu bir akşam yaşanacak. Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İtalya Serie A, Portekiz Premier Lig, İspanya La Liga’da oynanacak karşılaşmalar için araştırmalar hız kazandı. Başta Kasımpaşa-Beşiktaş maçı olmak üzere maçların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları gündemde. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 7 Nisan 2025 maç takvimi…