9 Haziran Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Futbolseverler bugün oynanacak maçlar ile futbol heyecanını doyasıya yaşayacak. Bugün Dünya Kupası 2026 Avrupa Elemeleri'nde kritik maçlar oynanacak. Takımlar, gruplarında avantaj sağlamak için ter dökecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 9 Haziran 2025 bugünkü maçlar ve canlı yayın kanalları…