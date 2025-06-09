Bugünkü maç programı 9 Haziran 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
9 Haziran 2025 maç programı belli oldu. Bugün Dünya Kupası 2026 Avrupa Elemeleri'nde heyecan dolu mücadeleler futbolseverleri bekliyor. Kritik karşılaşmaları kaçırmak istemeyenler maçların başlangıç saatleri ve canlı yayınlanacağı kanalları araştırıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte 9 Haziran 2025 Bugünkü maçlar ve saatleri...
9 Haziran Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Futbolseverler bugün oynanacak maçlar ile futbol heyecanını doyasıya yaşayacak. Bugün Dünya Kupası 2026 Avrupa Elemeleri'nde kritik maçlar oynanacak. Takımlar, gruplarında avantaj sağlamak için ter dökecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 9 Haziran 2025 bugünkü maçlar ve canlı yayın kanalları…
9 HAZİRAN 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Dünya Kupası 2026 Elemeler - Avrupa Elemeleri Grup I
21.45 İtalya-Moldova (EXXEN)
21.45 Estonya-Norveç (EXXEN)
Dünya Kupası 2026 Elemeler - Avrupa Elemeleri Grup J
17.00 Kazakistan-Kuzey Makedonya (EXXEN ve TV8,5)
21.45 Belçika-Galler (EXXEN ve TV8.5)
Dünya Kupası 2026 Elemeler - Avrupa Elemeleri Grup L
21.45 Hırvatistan-Çekya (EXXEN)
21.45 Faroe Adaları-Cebelitarık (EXXEN)
İzlanda 1. Ligi
17:00 Grindavik-HK Kopavogs
19:00 Leiknir R.-Volsungur
19:00 Thor Akureyri-IR Reykjavik
20:00 Fjolnir-Selfoss
22:15 Throttur Reykjavik-Njardvik
22:15 Keflavik-Fylkir
Norveç 2. Ligi
15:30 Eik-Tonsberg-Traeff
17:00 Notodden-Brann 2