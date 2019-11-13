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Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD’de. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray’da resmi törenle karşılanacak. Baş başa gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından heyetler arası çalışma yemeğine iştirak edecek Erdoğan ve Trump, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek. Erdoğan, Maryland Eyaletinde bulunan Amerika Diyanet Merkezi’ni ziyaret ederek, burada düzenlenecek Dil, Tarih ve Kültür Eğitim 2019 Programı'nda Türk vatandaşları, Türk kökenli Amerikalılar ve Müslüman toplumu temsilcilerine hitap edecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Mümtaz Soysal için Zincirlikuyu Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Korucular Hizmet İçi Eğitim Semineri"ne iştirak edecek. Bakan Soylu'nun burada, terörle mücadeleyle ilişkin son gelişmeleri aktarması bekleniyor.

ABD'de Başkan Donald Trump'a yönelik azil soruşturmasında bugün yapılacak ilk kamuya açık oturumda, ABD'nin 2006-2009 yıllarındaki Kiev Büyükelçisi William Taylor ve Dışişleri yetkilisi George Kent ifade verecek.

Fed Başkanı Powell'ın bu akşam yapacağı açıklamalar piyasaların odağında bulunuyor. Ortak Ekonomik Komitesi öncesinde Washington DC’de para politikası eylemleri ile ilgili konuşacak Powell'ın özellikle soru cevap kısmındaki açıklamalarıyla piyasalarda hareket olabileceği belirtiliyor.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İzlanda ile yarın İstanbul'da oynanacak H Grubu 9. hafta maçı öncesi Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlı ekip, maçın hazırlıklarını aynı tesislerde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

HAVA DURUMU

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, İzmir, Aydın, Manisa ve Çanakkale çevrelerinde yağmur geçişleri bekleniyor. Sıcaklıklarda ve diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.

PİYASALAR

Piyasalar, bugün Washington'da gerçekleşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki görüşmeye odaklanırken dolar/TL, 13 Kasım günü 5.77 civarındaki yatay seyrini sürdürüyor. Erdoğan dünkü açıklamasında sisli havaya rağmen Trump ile sorunların çözüme kavuşturulması noktasında hemfikir olduklarını söylemişti. Günün bir diğer önemli gelişmesi ise Trump'ın azil süreci ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları olacak.

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