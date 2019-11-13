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HaberlerGündemDİKKAT! Meteoroloji'den son dakika Ege kıyıları için yağmur uyarısı

Meteoroloji'den Ege kıyıları için yağmur uyarısı

HABERTURK.COM

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, İzmir, Aydın, Manisa ve Çanakkale çevrelerinde yağmur bekleniyor. Diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor

hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Çanakkale ve Manisa'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Orta Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı ve zamanla çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ANKARA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 26°C
Parçalı ve zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

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