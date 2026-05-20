Bugünün maçları 20 Mayıs Çarşamba: Bugün maç var mı, kimin maçı var?
Futbol tutkunlarının heyecanla beklediği 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü, Avrupa'dan Türkiye'ye uzanan kritik karşılaşmalar ekran başına kilitliyor. UEFA Avrupa Ligi finalinde kupanın sahibi İstanbul'da belli olurken, Beşiktaş Park'ta oynanacak dev mücadele dünya futbolunun odağı haline geldi. Aynı saatlerde Avrupa liglerinde şampiyonluk, Avrupa kupaları ve kümede kalma yarışını yakından ilgilendiren maçlar da nefes kesecek. "Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları ise futbolseverlerin gündemindeki yerini koruyor. İşte 20 Mayıs bugünkü maçlar...
Giriş: 20 Mayıs 2026 - 09:44
20 Mayıs Çarşamba akşamı futbol şöleni yaşanacak. UEFA Avrupa Ligi finalinin İstanbul’da oynanacak olması nedeniyle milyonlarca taraftar tarihi geceye odaklanırken, günün maç programı da yoğun ilgi görüyor. Dev finalin yanı sıra Avrupa’nın önemli liglerinde kritik erteleme karşılaşmaları ve sezonun kaderini etkileyebilecek mücadeleler sahne alacak. Futbolseverler arama motorlarında “Bu akşam kimin maçı var, maçlar hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz maç var mı?” sorularının yanıtını araştırıyor. İşte bilgiler...
UEFA Avrupa Ligi:
22.00 | SC Freiburg - Aston Villa TRT 1 (Şifresiz)
Suudi Arabistan Pro Lig:
21.00 | Al Khaleej - Al Ahli S Sport / S Sport Plus
Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
