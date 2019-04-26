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Buket Aydın kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. Kanal D Haber Müdürü ve sunucusu Buket Aydın'ın hakkında geçtiğimiz günlerde işten çıkarıldığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Son gelişmelere göre Buket Aydın'ın Kanal D Haber'de görevine son verildiği belirtildi. İşte Buket Aydın'ın hayatı ve kariyerine dair detaylar...
BUKET AYDIN KİMDİR?
Buket Aydın 1 Ocak 1985 Bursa doğumludur. "İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü"nden mezun oldu. Attila İlhan'ın şiirleri üzerine master yaparak yüksek lisansını tamamladı. Kadıköy'de bulunan Kuşdili Spikerlik ve Sunuculuk Kursu'nda eğitim alarak iyi dereceyle mezun oldu.
Bir sene özel bir radyoda haber spikerliği yaptıktan sonra Kanaltürk kanalına girerek spor bülteni ve daha sonra hafta sonu ana haber bültenlerinde sunuculuk yaptı. Kanal Türk'ten ayrıldıktan sonra TRT Türk kanalına geçerek program sunuculuğu yapan Buket Aydın 2011 yılı Nisan ayında yeniden yapılanmaya geçen NTV'ye transfer olarak haber kuşaklarında sunuculuk yapmaya başladı.
NTV'de hafta içi 23.00'da başlayan Gece Bülteni Kuşağını ve 20:00'da başlayan Ana Haber Bültenini sunan Aydın 2018 yılı Nisan ayında Kanal D'ye geçiş yaparak burada Ana Haber Bülteni'ni sunmaya başlamıştır. Aydın, aynı zamanda Nişantaşı Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü öğretim görevlisidir.
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