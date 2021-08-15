Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon
ABONE OL

Bülent Ersoy Show ne zaman başlıyor? Benzemez Kimse Bize (Bülent Ersoy - Mustafa Keser show) ne zaman?

Ünlü sanatçılar Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in ortak eğlence programı Benzemez Kimse Bize için geri sayım başladı. Star TV ekranlarında başlayacak olan show ile ilgili merak edilen bilgileri bir araya getirdik...

Bülent Ersoy Show ne zaman başlıyor? Benzemez Kimse Bize (Bülent Ersoy - Mustafa Keser show) ne zaman?

Yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı’nın üstlendiği her hafta birbirinden ünlü isimlerle, izleyici karşısına çıkacak olan 'Benzemez Kimse Bize', yakında Star TV ekranlarında başlıyor.

Türk Sanat Müziği’nin ‘Diva’sı Bülent Ersoy ve Türk Halk Müziği’nin usta ismi Mustafa Keser'in birbirinden özel konuklarını ağırlayacakları programda; canlı yayında izleyicilerden gelen istek şarkılar seslendirilecek.

'Benzemez Kimse Bize' programının ilk bölüm tanıtımı da yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda, Ersoy ile Keser'in keyifli sohbeti dikkat çekti.

BENZEMEZ KİMSE BİZE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bülent Ersoy ile Mustafa Keser'in show programı Benzemez Kimse Bize'nin Eylül ayında başlaması bekleniyor...

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TV Yayın akışı 15 Ağustos 2021 Pazar! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı
TELEVİZYON TV Yayın akışı 15 Ağustos 2021
Reyting sonuçları 14 Ağustos Cumartesi... Dizi reytinglerinde kim birinci oldu? İşte reyting sıralaması
TELEVİZYON 14 Ağustos reyting sonuçları açıklandı
İkinci soruda elendi! Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki o soru sosyal medyanın dilinde!
TELEVİZYON Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç soru
TV Yayın akışı 14 Ağustos 2021 Cumartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TRT 1, TV8 yayın akışı
TELEVİZYON TV Yayın akışı 14 Ağustos 2021
Reyting sonuçları 13 Ağustos | AB ve total reyting sonuçlaarı belli oldu mu?
TELEVİZYON Reyting sonuçları belli oldu mu?
Aşk Mantık İntikam 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşk Mantık İntikam 8. son bölüm
TELEVİZYON Aşk Mantık İntikam fragmanı geldi mi?
Baş Belası 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Baş Belası 9. son bölüm
TELEVİZYON Baş Belası 10. yeni bölüm fragmanı
MasterChef'te yedekler kim oldu? MasterChef 13 Ağustos 2021 kim kazandı? MasterChef yedek yarışmacılar 2021
TELEVİZYON MasterChef yedek yarışmacılar 2021
Müge Anlı ne zaman başlıyor? Müge Anlı'dan müjdeli haber: ATV Müge Anlı yeni sezon tarihi...
TELEVİZYON Müge Anlı ne zaman başlayacak?
Kırmızı Oda ne zaman başlayacak? TV8 dizisi Kırmızı Oda 2. sezon hangi tarihte yayınlanacak?
TELEVİZYON Kırmızı Oda ne zaman başlayacak?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.