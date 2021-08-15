Yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı’nın üstlendiği her hafta birbirinden ünlü isimlerle, izleyici karşısına çıkacak olan 'Benzemez Kimse Bize', yakında Star TV ekranlarında başlıyor.

Türk Sanat Müziği’nin ‘Diva’sı Bülent Ersoy ve Türk Halk Müziği’nin usta ismi Mustafa Keser'in birbirinden özel konuklarını ağırlayacakları programda; canlı yayında izleyicilerden gelen istek şarkılar seslendirilecek.

'Benzemez Kimse Bize' programının ilk bölüm tanıtımı da yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda, Ersoy ile Keser'in keyifli sohbeti dikkat çekti.

BENZEMEZ KİMSE BİZE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bülent Ersoy ile Mustafa Keser'in show programı Benzemez Kimse Bize'nin Eylül ayında başlaması bekleniyor...