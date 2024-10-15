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        Bülent Uygun: İnşallah kazanan taraf oluruz

        Sivasspor teknik direktörü Bülent Uygun, evinde ağırlayacakları Hatayspor maçı öncesi konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 15:21 Güncelleme: 15.10.2024 - 15:21
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        "İnşallah kazanan taraf oluruz"
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        Net Global Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahalarında Atakaş Hatayspor ile oynayacakları maçı kazanmak istediklerini söyledi.

        Uygun, kırmızı-beyazlı ekibin antrenmanından önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki dördüncü maçında deplasmanda İzlanda'yı 4-2 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

        "İSTEMEDİĞİMİZ ANLAR OLDU"

        Sivasspor'un son 2 haftadır istediği sonuçları alamadığına değinen Uygun, "Bazı bölümlerde çok iyi oynadığımız anlar oldu ama bazı bölümlerde istemediğimiz anlar oldu. Baktığımızda çok daha iyi yerlere gelebilecekken bulunduğumuz konumun çok kötü olduğunu düşünmediğim bir ortamdayız." dedi.

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        Ligde bu hafta karşılaşacakları Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın Sivasspor'a tarihinin en büyük başarılarını yaşatmış, büyük hizmetler yapmış birisi olduğunu belirten Uygun, "Tarihin en büyük depremini yaşayan illerden Hatay'ın takımı Hatayspor'umuzu evimizde ağırlayacağız." diye konuştu.

        "İNŞALLAH KAZANAN TARAF OLURUZ"

        Uygun, her iki takımın da zor bir maça çıkacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Taraftarımızdan Rıza hocamızı alkışlamalarını ve gerçekten bize yaşattığı bütün bu başarılarından dolayı onu kutlamak adına tribündeki yerlerini almasını istiyoruz. Sivasspor adına da kazanmamız gereken çok zor ve önemli bir maça çıkıyoruz. Evet bazı eksiklerimiz var, Alex Pritchard'ın sakatlığı tekrar nüksetti. Uros Radakovic son maçta sakatlanmıştı, Fode Koita sakatlanmıştı. Rey Manaj şu ana kadar yüzde 65 ile antrenman performansını sergiliyor. Bunlar bizim için bir handikap gibi gözükse de diğer futbolcu kardeşlerimizle bu maçı seyircimizin desteğiyle kazanmak istiyoruz. İnşallah kazanan taraf oluruz."

        HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

        Net Global Sivasspor, 20 Ekim Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.

        Ardından top kapma ve pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, çift kale maçla idmanı tamamladı.

        Sivasspor, 16 Ekim Çarşamba günü yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

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