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İNGİLİZLER, HİNT KUMAŞI ÜRETİLMESİN DİYE HİNTLİLERİN PARMAKLARINI KESER Ülkede bir türlü kumaş kullanımı yaygınlaşmadığından ve İngilizler el tezgahlarında kumaş dokumlarını engellemek için Hintli dokumacıların parmaklarını kestirir. Düğüm atmalarının engellenmesi için özellikle baş parmakları kestirilir. Neredeyse 100 bin kişinin parmakları kesilmiş ve Hint kumaşı birdaha üretilemez. Ancak hikayenin doğrusu aslında böyle değildir.

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GERÇEK HİKAYE ASLINDA NE? Hikayenin aslında İngilizlerin 1858 yılına kadar yönettiği Hindistan'da tekstil ürünlerini ihrac eden Doğu Hindistan Şirketi, yerli halktan dokumacıların parmaklarını kesmemiştir. Bu iddayı kanıtlayan bir belge bulunmuyor. Şirket özellike sömürge nedeniyle meydana gelebilecek bir ayaklanmadan korkuyordu. Dolayısıyla firmanın yerel üreticilerine ters düşecek bir hareket yapması mantıksızdı.