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Bulut tabanlı çağrı merkezi platformu AloTech, Collective Spark liderliğinde gerçekleşen yeni yatırım turunda 3 milyon dolarlık yatırım aldı. Verilen bilgiye göre 2012 yılında Cenk Soyak ve İdris Avcı’nın kuruculuğunda beş kişilik bir ekiple faaliyetlerine başlayan, 2019 yılında Korhan Erçin’in ortaklar arasına katıldığı AloTech, şu anda dünyanın farklı ülkelerinden 102 çalışanıyla 600’ü aşkın müşteriye hizmet veriyor.

AloTech’e bugüne kadar Nevzat Aydın, Ata Uzunhasan ve Mediterra Capital ortaklarından Cenk Coşkuntürk gibi sektörün önde gelen isimleri yatırım yaptı. Collective Spark’ın en büyük yatırımcı olduğu bu yeni tura ise TechOne Ventures ile birlikte melek yatırımcılardan Nevzat Aydın (ikinci kez), Alp Saul, Galip Selçuk ve Kerim Kotan katıldı. 2020 yılını bir önceki yıla oranla yüzde 100 büyümeyle kapatan AloTech, aldığı yatırımla birlikte Call Center Studio markası ile global pazarlarda sürdürdüğü etkinliğini artırmayı planlıyor.

‘TÜRKİYE’DEN DÜNYAYA AÇILAN TEKNOLOJİ UNICORN’U OLMAK İSTİYORUZ’

AloTech Kurucu Ortağı Cenk Soyak, yeni yatırımla ilgili olarak şunları söyledi:

“Türkiye’nin en büyük bulut tabanlı çağrı merkezi platformu olarak, kurulduğumuz günden itibaren bu topraklardan çıkarak yurt dışına teknoloji ihraç eden, yeni nesil çözümler geliştiren bir şirket olmayı hedefledik. Bu yaklaşımla global arenadaki gücümüzü artırarak, 27 ülkede hizmet vermeye başladık. Şimdi yeni yatırım turumuzda aldığımız 3 milyon dolarlık yatırımla birlikte başta Kuzey Amerika olmak üzere halihazırda faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz global pazarlarda etkinliğimizi artırmayı ve yeni coğrafyalara ulaşmayı hedefliyoruz. Bu yatırım aynı zamanda Türkiye’den dünyaya açılan bir teknoloji unicorn’u olma vizyonumuzun da bir parçası.”

Soyak, “Yakın zamanda aramıza katılan üst düzey yöneticilerimizin ardından yurt dışı yapılanmamızda görev alacak yeni takım arkadaşlarımızla birlikte ekibimizi genişletmeyi sürdüreceğiz. Lokasyon bağımsız çalışma sistemimiz ile tüm çalışanlarımız global ortamda kariyer edinme fırsatına sahip olacak” dedi.

Collective Spark kurucu ortaklarından Görkem Oktay ise “Çağrı merkezi alanında bulut tabanlı çözümlerin özellikle Covid-19 ile şekillenen yeni dönemde ön plana çıktığını ve geleneksel çözümlere kıyasla müşteri tarafında hızlı adapte edildiğini gözlemlemekteyiz. Fon olarak sağladığımız yatırım desteğinin AloTech için yurt dışında büyüme amaçlı itici güç olacağına inanıyoruz” diye konuştu.