Bunları biliyor musunuz?

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Kadir İnanır, Hülya Avşar'ın hayatını nasıl kurtardı? Avustralya'da yaşayan biri dondurmacı diğeri kasap iki Türk askeri Avustralya'ya neden savaş açtı, nasıl şehit düştüler? O iki Türk askerinin kişisel eşyaları nerede? Saddam Hüseyin, Selim Bayraktar'a ne dedi? Bayraktar, kurşuna dizilme pahasına Saddam Hüseyin'den nasıl kaçtı? Ajda Pekkan, Türk pop müziğinin Süperstar'ı olmasına rağmen Türk sinemasının en çok filmde rol alan kadın oyunculardan biri nasıl oldu? Ve Yıldız Kenter, Ertem Eğilmez'den neden sette küfür etmeme şartını sözleşmeye koymasını istedi? Mehmet Çalışkan derledi