Burak Altay'a dostlarından destek

Serra Arıtürk de "Burak'ı uzun zamandır dinlemiyordum. Ayrıca 'Veliaht' ekibinden arkadaşlarımı da göreceğim için çok mutluyum. Çok güzel bir sahne olacağına eminim" dedi. Sahneye çıkıp sürpriz yapıp yapmayacağı sorusuna ise "Belli olmaz, belki bir şarkı söyleyebilirim" dedi. Oyuncu kadrosunda yer aldığı, 26 Mart'ta final yapan 'Veliaht' dizisi hakkında da konuşan Arıtürk, "Uzun süre aynı ekiple çalışıp ayrılmak insanı üzüyor. Daha uzun sürebilecek, farklı evrelere gidebilecek bir hikâyeydi, biraz yarım kalmış olabilir" ifadelerini kullandı. Kars çekimlerine de değinen Arıtürk, "-20 dereceleri gördük ama çok güzel bir ekip ortamı vardı. Hatta İstanbul’da daha çok üşüdüm" dedi.