        Burak Altay'a dostlarından destek

        Burak Altay'a dostlarından destek

        Burak Altay, Suadiye'de sahne aldı. Altay'ı gecede oyuncu dostları yalnız bırakmadı

        Giriş: 10.04.2026 - 09:40 Güncelleme:
        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; oyuncu Burak Altay, Suadiye'deki bir mekânda sahne aldı. Geceye; Hazal Türesan, Hande Soral-İsmail Demirci, Serra Arıtürk, Burcu Binici ve Erkan Kolçak Köstendil gibi birçok ünlü isim katıldı.

        Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Burcu Binici, "Kendisi benim çok yakın arkadaşım, çok seviyorum. 'Ben Bu Cihana Sığmazam'da birlikte çalıştık. Çok başarılı bir oyuncu olduğu gibi sahne performansını da çok beğeniyorum" dedi. Yeni projeleri hakkında da konuşan Binici, "Yakın zamanda ekranlara döneceğim bir projeyle anlaştım. Şu an detayları paylaşmak doğru olmaz ama güzel bir diziyle geliyorum" ifadelerini kullandı.

        Serra Arıtürk de "Burak'ı uzun zamandır dinlemiyordum. Ayrıca 'Veliaht' ekibinden arkadaşlarımı da göreceğim için çok mutluyum. Çok güzel bir sahne olacağına eminim" dedi. Sahneye çıkıp sürpriz yapıp yapmayacağı sorusuna ise "Belli olmaz, belki bir şarkı söyleyebilirim" dedi. Oyuncu kadrosunda yer aldığı, 26 Mart'ta final yapan 'Veliaht' dizisi hakkında da konuşan Arıtürk, "Uzun süre aynı ekiple çalışıp ayrılmak insanı üzüyor. Daha uzun sürebilecek, farklı evrelere gidebilecek bir hikâyeydi, biraz yarım kalmış olabilir" ifadelerini kullandı. Kars çekimlerine de değinen Arıtürk, "-20 dereceleri gördük ama çok güzel bir ekip ortamı vardı. Hatta İstanbul’da daha çok üşüdüm" dedi.

        Burak Altay ile dostluğunun uzun yıllara dayandığını belirten Erkan Kolçak Köstendil ise, "Burak çok yakın arkadaşım. Yıllardır sahnede izlediğim, keyif aldığım bir isim. Bugün de onun heyecanına ortak olmak için buradayız" dedi. 'Veliaht' dizisinin Kars çekimlerinin zorluğuna değinen Köstendil, "Çok soğuktu ama insan alışıyor" derken, yeni projelerle ilgili şu an için yalnızca 'Golazo' turnuvasına hazırlandığını, '12 Numaralı Adam' oyununun ise dokuzuncu sezonunda devam ettiğini söyledi.

        Burak Altay'ın sahnesini beğendiklerini söyleyen İsmail Demirci ve Hande Soral çifti de gecenin keyifli geçeceğini dile getirdi. Son dönemde erken final yapan dizilerle ilgili değerlendirmede bulunan İsmail Demirci, "İyi hikâye çok önemli. Seyirci neyin doğru olduğunu biliyor. Tutmayan bir iş varsa bu bizim hatamızdır" dedi. Hande Soral ise oyuncu ücretleriyle ilgili tartışmalara değinerek, "Bu kolektif bir iş. Sadece para değil, hikâye ve onu nasıl anlattığımız önemli" ifadelerini kullandı.

