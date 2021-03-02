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Burak Elmas aday listesini açıkladı

Galatasaray'da mayıs ayında gerçekleştirilmesi planlanan başkanlık seçimine adaylığını açıklayan Burak Elmas'ın listesi de belli oldu

Burak Elmas aday listesini açıkladı

Mayıs ayında seçim gerçekleştirecek olan Galatasaray'da daha önce başkan adaylığını açıklayan Burak Elmas listesini de duyurdu. Seçim kampanyası için kurulan 'Birlikte Çok Şey Başaracağız' adlı bir Twitter hesabından paylaşılan açıklamada şu ifadeler yer aldı.

"Galatasaray Spor Kulübü, çağdaş değerler bilinciyle yoğrulmuş bir grup aydınlanmacı öğrencinin ortaya koyduğu düşünce biçimidir. Nesillerden nesillere aktarılan ve zamana uyum sağlayarak gelişen bir değerler bütünüdür.

Bu değerlere inananların yaktıkları meşale, birlikte çok şey başaracağımızı defalarca göstermiştir. Burak Elmas ve ekibi olarak, bu meşaleyi taşımak ve Galatasaray'ın 115 yıllık geleneklerini günümüzün çağdaş spor yönetimi anlayışıyla birleştirmek için yola çıkıyoruz.

Galatasaray'ın geleceği için herkesi dinleyen, hesap veren, doğru insanları doğru görevlere getiren; deneyimli, dinamik, tutkulu ve vizyoner bir yönetim anlayışının gerekli olduğuna inanıyoruz. Paylaşımcı, yetki veren, şeffaf ve kurumsal bir yönetim anlayışını kulübümüze kalıcı olarak yerleştirmek; Galatasaray'ı geleneklerine ve geleceğe yakışır bir üslup ile temsil etmek istiyoruz.

Bir yılın değil, gelecek 50 yılın Galatasaray'ı için birlikte çok şey başaracağız. Çünkü biz Galatasaray'ız.''

Burak Elmas'ın ekibinde kimler var?

Galatasaray'da başkan adayı Burak Elmas'ın listesinde şu isimler yer alıyor:

Burak Elmas, Asaf Savaş Akat, Polat Bengiserp, Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç, Turhan Özen, Burçak Zorlu, Köksal Ünlü, Özgür Kalelioğlu, Fatih Birol, Işıtan Gün, Ozan Şener, Elif Uzuner, Özen Kuzu, Mehmet Şenol, A. Serhat Demirel"

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