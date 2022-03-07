Galatasaray Başkanı Burak Elmas, UEFA Avrupa Ligi'nde 10 Mart Perşembe günü oynanacak Barcelona maçına Fatih Terim'i de davet etti.

Fatih Terim'in eşi Fulya Terim'i de maça davet eden Burak Elmas, kendi imzasıyla bir mektup yolladı. Elmas'ın mektubunda şu ifadeler yer aldı:

"Sevgili Fatih hocam, büyük katkılarınız ve emekleriniz sayesinde elde ettiğimiz Avrupa Ligi'nde son 16 takım arasında mücadele etme hakkının ilk müsabakası olan 10 Mart'taki Barselona deplasmanında kıymetli eşiniz Fulya Hanımefendi'yle birlikte takımımızın yanında olmanızdan mutluluk duyacak ve kuvvet alacağız.

Davetimize icabet edebilmeniz halinde seyahatimiz için gereken organizasyonla bizzat ilgilenmekle bahtiyar olacağım. İçten sevgi ve saygılarımla"

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Fatih Terim yönetiminde çıktığı hiçbir maçı kaybetmemiş ve üç galibiyet üç beraberlikle lider olarak bu tura yükselmişti. Sarı-kırmızılılar 10 Mart Perşembe günü TSİ 23:00'te Barcelona ile deplasmanda karşılaşacak.