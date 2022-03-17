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Burak Elmas, İspanyol basınına konuştu: "Galatasaray, bir kulüpten fazlasıdır"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Barcelona maçı öncesi İspanyol basınına açıklamalar yaptı

  • 01
    Burak Elmas, İspanyol basınına konuştu!

    Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Barcelona ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçı öncesi İspanyol basınından Sport'a değerlendirmelerde bulundu. Elmas'ın yanıtları şöyle: 
  • 02
    Burak Elmas, İspanyol basınına konuştu!

    -"Maç öncesi gergin misiniz?"

    Stadyum tamamen dolacak, bütün biletleri sattık. Taraftarlarımız bu maça çok önem veriyor. Ancak tabii ki zor bir maç olacak. Umarım elimizden geleni yapıp çeyrek finale yükselen taraf oluruz.
  • 03
    Burak Elmas, İspanyol basınına konuştu!

    "UMARIM TORRENT İLE UZUN YILLAR ÇALIŞIRIZ"

    -"Domenec Torrent, şimdiye kadar çok iyi bir iş çıkardı. Barcelona kültüründen alışık olduğumuz tarzda Guardiola gibi, Xavi gibi bir teknik direktörlük örneği gösteriyor. Kendisi, Galatasaray'da uzun yıllar kalmak istediğini söyledi. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?"

    "Torrent'in de içinde olduğu bir proje yürütüyoruz şu anda. Güçlü bir takım kurmak istiyoruz ve Dome'nin oyun tarzına uygun şekilde oynamak istiyoruz. Umarım uzun soluklu bir birlikteliğimiz olur."
  • 04
    Burak Elmas, İspanyol basınına konuştu!

    "SÜPER LİG'DE İŞLER İSTEDİĞİMİZ GİBİ GİTMEDİ"

    -"Takımın şu anda Süper Lig'in orta sıralarında bulunması hakkında ne düşünüyorsunuz?"

    Yeni ve genç bir takım kuruyoruz. Takımın birlikte oynamaya alışması gerekli ve maalesef bu sezon ligde işler istediğimiz gibi gitmedi. Önümüzdeki yıllarda ise bu takımla büyük başarılara imza atacağımızı düşünüyoruz.
  • 05
    Burak Elmas, İspanyol basınına konuştu!

    "KURULUŞ AMACIMIZ AVRUPA TAKIMLARINI YENMEK"

    -"Avrupa'da çok zorlu maçlardan iyi sonuçlarla ayrılmayı başardınız. Bunu nasıl başardınız?"

    Galatasaray'ın kuruluş amacı, Türk olmayan takımları yenmek ve Avrupa kulüpleri ile rekabet etmektir. Kulübümüz, Avrupa mücadelelerinde her zaman farklı bir motivasyon ile sahada olmuştur. Süper Lig'de bazen bu motivasyon kaybedilebiliyor ve Avrupa takımları, Süper Lig takımlarına göre daha hücumu düşünerek oynuyor. Süper Lig'deki katı savunmaları açamamak bizi orta sıralara itti maalesef. Hocamız ve ekibi bu konuda takımımızı geliştirmeye devam edecek.
  • 06
    Burak Elmas, İspanyol basınına konuştu!

    KEREM AKTÜRKOĞLU VE TRANSFER...

    -"Türk futbolunun parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu takımda kalacak mı?"

    Takımdaki çoğu oyuncuyla 5 yıllık sözleşmemiz var. Bu oyuncular öncelikle Galatasaray'a katkıda bulunacak ve değerini ortaya çıkaracak. Daha sonra transfer piyasası gerçeklerini göz önüne alarak bir karar veririz.

     
  • 07
    Burak Elmas, İspanyol basınına konuştu!

    "GALATASARAY DA BİR KULÜPTEN FAZLASI"

    -"Önümüzdeki süreçte Inaki Pena gibi isimleri takıma katmak için Barcelona ile anlaşmanız var mı?"

    Evet, Torrent buraya ilk geldiğinde ona Galatasaray'ın tıpkı Barcelona gibi "bir kulüpten fazlası" olduğunu söyledim. Kulübümüzün bir lisesi ve üniversitesi var. Bu kulüp aynı zamanda bir eğitim kurumu ve tabii ki Barcelona ile iş birliği yapabiliriz. Teknik ekibimizin Barcelona geçmişi de ortadayken, pazarlama, oyuncu satışı, oyun sistemi konusunda birlikte çalışabiliriz. Inaki Pena'dan da son derece memnunuz. Nasıl olacağı ile ilgili henüz görüşmedik ancak onu burada tutmayı çok isteriz. Ancak böyle devam ederse onu gelecek sezon Barcelona'da izleriz diye düşünüyorum.
  • 08
    Burak Elmas, İspanyol basınına konuştu!

    "LAPORTA ÇOK İYİ BİR BAŞKAN"

    -"Barcelona Başkanı Joan Laporta ile olan ilişkileriniz nasıl?"

    Kendisi son derece mütevazı ve iyi bir başkan. Futbol hakkında çok fazla şey biliyor ve Barcelona'yı eski günlerine döndürmek için gerekli hamleleri yapıyor. Aynı zamanda onun tecrübesinden de faydalanıyorum çünkü biz de Galatasaray da yeni bir hikaye yaratmak istiyoruz. Laporta ve ekibinin çalışmalarından etkilendiğimi söyleyebilirim. Ayrıca misafirperverlikleri için teşekkür ederim.
  • 09
    Burak Elmas, İspanyol basınına konuştu!

    "BARCELONA ÖNEMLİBİR ADIM ATTI"

    -"Galatasaray Başkanı olarak Barcelona'nın Spotify ile olan anlaşmasını nasıl görüyorsunuz?"

    Günümüzde taraftarlar, kulüplerine olan sevgilerini dijital yollarla gösteriyor genelde ve bu yollarla kulüpler çok büyük gelirler elde ediyor. Barcelona da bu konuda önemli bir adım attı.
  • 10
    Burak Elmas, İspanyol basınına konuştu!

    "BARCELONA, TÜRKİYE'DE ÇOK SEVİLİYOR"

    -"Barça, Türkiye'de nasıl karşılanıyor?"

    Barcelona, burada çok sevilen bir kulüp. Tabii ki Galatasaray'ın Arda Turan'dan dolayı Barcelona ile özel bir bağı var. Ayrıca Türkiye'de Barcelona'nın birçok futbol okulu var ve bu okullarda çocuklarımız iyi futbol eğitimleri alabiliyor.

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