Haberler Magazin Burak Özçivit: Dünyanın her yerinden oyuncular vardı

Burak Özçivit: Dünyanın her yerinden oyuncular vardı Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'ne katılan Burak Özçivit, Türkiye'ye döndü. Eşi Fahriye Evcen ile Etiler'de görüntülenen Özçivit, "Çok büyük bir organizasyondu. Türkiye'den ve dünyadan birçok oyuncu vardı. Çok güzel hazırlanmışlardı. Geçen seneden beri konuştuğumuz bir işti. Yoldan direkt geldim" dedi Habertürk Giriş: 03.12.2023 - 10:30 Güncelleme: 03.12.2023 - 10:30 facebook

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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'ne katılan Burak Özçivit, Türkiye'ye döndü. Özçivit, kendisi gibi oyuncu olan eşi Fahriye Evcen ile Etiler'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı.

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"YOLDAN DİREKT GELDİM" Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Burak Özçivit, katıldığı Suudi Arabistan'daki Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'yle ilgili "Çok büyük bir organizasyondu. Türkiye'den ve dünyadan birçok oyuncu vardı. Çok güzel hazırlanmışlardı. Geçen seneden beri konuştuğumuz bir işti. Yoldan direkt geldim" ifadelerini kullandı.

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"BİZİM DİZİLERİMİZ DÜNYANIN HER YERİNDE YAYINLANIYOR" Türk yapımı dizilerin Suudi Arabistan'da çok sevildiğini söyleyen Burak Özçivit, ayrıca "Bizim dizilerimiz dünyanın her yerinde yayınlanıyor. Yaklaşık 100 ülkede yayın yapılıyor. Ama Ortadoğu'nun ilgisi çok fazla. Uzun yıllardır yayın yapıldığı için, artık onlarla içli dışlıyız" diye konuştu.

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