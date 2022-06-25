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Burak Özçivit şantiyede! Doğum hediyesi bakıyor

Burak Özçivit, kendisi gibi oyuncu olan eşi Fahriye Evcen'e doğum hediyesi olarak Bodrum'da ev bakıyor. Önceki gün bir şantiyede görüntülenen Özçivit, yapım sürecinde olan evi inceledi

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  • Burak Özçivit şantiyede! Fahriye Evcen'e doğum hediyesi bakıyor - Magazin haberleri

    9 yıl önce 'Çalıkuşu' dizisinde tanışıp, aşk yaşamaya başlayan Fahriye Evcen (35) ile Burak Özçivit (37), ilişkilerini 2017'de nikah masasına taşımıştı.

    Oyuncu çift, 2019 yılında çocukları Karan'ı kucaklarına alarak, ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı.

    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; İkinci kez baba olmaya hazırlanan Özçivit, önceki gün Bodrum'da objektiflere yansıdı.
  • Burak Özçivit şantiyede! Fahriye Evcen'e doğum hediyesi bakıyor - Magazin haberleri

    Ünlü oyuncunun eşine doğum hediyesi olarak ev baktığı öğrenildi. Bir süre şantiyede yapım sürecinde olan evi inceleyen Burak Özçivit, ardından oradan ayrıldı.
  • Burak Özçivit şantiyede! Fahriye Evcen'e doğum hediyesi bakıyor - Magazin haberleri

    Özçivit, bu sırada kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını da kırmayarak, poz vermeyi ihmal etmedi.
  • Burak Özçivit şantiyede! Fahriye Evcen'e doğum hediyesi bakıyor - Magazin haberleri

    "UYKUSUZ GECELERE ALIŞKINIM"

    'Bebek' sevinci yaşayan çift, geçtiğimiz günlerde de objektiflere yansımıştı. Muhabirlerle sohbet eden ikili, gazetecilerin, "Neler hissediyorsunuz?" sorusuna yanıt vermişti.

    Keyifli halleriyle dikkat çeken ikili, "Biz de yeni öğrendik. İnanılmaz heyecanlıyız. Çok sevindik. O kadar yeni ki Karan'a bile söyleme fırsatımız olmadı. Hatta gördüğünüz gibi yolu bile şaşırdım. Kapalı yola girdim farkında olmadan. 'Kız mı olsun, erkek mi olsun?' modunda değiliz. Sağlıklı vatana, millete hayırlı evlat olsun, yeterli. Ben zaten uykusuz gecelere alışkınım. Karan ile stajımı tamamladım." açıklamasını yapmıştı.
  • Burak Özçivit şantiyede! Fahriye Evcen'e doğum hediyesi bakıyor - Magazin haberleri

    "ZAMAN RİTMİM TEPETAKLAK OLDU"

    Öte yandan Fahriye Evcen, Karan'ın doğmasından sonraki süreçle ilgili, "Zaten tempolu bir iş yapıyorum ama hep zamanı çok iyi yönettiğimi düşünüyordum. Kendimle gurur duyarken, hayatıma bir bebek girdiğinde aslında işin hiç de öyle olmadığını, bebeğin benim ritmimi tepetaklak ettiğini gördüm. Çünkü bebeğin kendi ritmi var ve anne ona zaman ayırmak zorunda. Uzun süre kimseden destek almadım. Burak'ın da katkısı oldu." demişti.
  • Burak Özçivit şantiyede! Fahriye Evcen'e doğum hediyesi bakıyor - Magazin haberleri

    "HASSASLAŞTIM"

    Evcen, annelik sonrası duygularındaki değişimi, "Anne olduktan sonra daha hassaslaştım. İki temel sorun içimi çok acıtmaya başladı. 'Her bebek eşit şartlarda mı büyüyor? Her aile eşit şartlarda bebeğine bakabiliyor mu?' konusunu çok derinden hissetmeye başladım." sözleriyle anlatmıştı.
  • Burak Özçivit şantiyede! Fahriye Evcen'e doğum hediyesi bakıyor - Magazin haberleri

    "BURAK ÇOK İYİ BİR BABA"

    Eşi Burak Özçivit’in de çok iyi bir baba olduğunu dile getiren ünlü oyuncu, "Yardım anlamında çok şanslıyım. Orada babanın da desteği olması önemli. İki senedir uykusuz yaşıyorum." ifadelerini kullanmıştı.
  • Burak Özçivit şantiyede! Fahriye Evcen'e doğum hediyesi bakıyor - Magazin haberleri

    Fahriye Evcen ile Karan
  • Burak Özçivit şantiyede! Fahriye Evcen'e doğum hediyesi bakıyor - Magazin haberleri

    Fahriye Evcen ile Karan

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