Burak Yılmaz: Attığımız üç golün üçünü de çalıştık

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Kasımpaşa’yı 3-2 mağlup etti.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, açıklamalarda bulundu.

"ATTIĞIMIZ ÜÇ GOLÜN ÜÇÜNÜ DE ÇALIŞTIK"

Oyun olarak çok üstün olmadıklarını ancak galip geldikleri için mutlu olduğunu söyleyen Yılmaz, "Kasımpaşa 2'de 0 ile başladı. Bu maçta Kasımpaşa'nın savaşarak, kavga eden görüntüyü vereceğini biliyorduk. Maçı domine ederek kazanmadık. Bu maça özgü stratejilerle kazandık. İyi kapanıp, hızlı çıkmayı düşündük. Bunu da başardık. Attığımız üç golün üçünü de çalıştık. Kasımpaşa'nın geçen sezon duran toptan en çok gol yiyen takım olduğunu söyledik. Duran toptan gol attık. Çok mutluyuz. Bazen çok iyi oynayıp kazanırsınız, bazen de çok iyi oynayıp kaybediyorsunuz. Kasımpaşa'nın zorlanacağını biliyorduk. Oyuncularıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.