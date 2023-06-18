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Burak Yılmaz: Beşiktaş inşallah olacak

Burak Yılmaz, Beşiktaş'ın teknik direktör yardımcısı olmaya bir hayli yakın olduğunu söyledi. Yılmaz, "Görüşüyoruz olacak inşallah" dedi

Burak Yılmaz: Beşiktaş inşallah olacak
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HABERTURK.COM

2004 - 2005 sezonunda Antalyaspor ile başlayan profesyonel futbol kariyerini geçtiğimiz günlerde Hollanda ekibi Fortuna Sittard'da sona erdiren Burak Yılmaz, yeni sezonda teknik direktör olarak futbola farklı bir pencereden bakacak.

2022 - 2023 SEZONU
Maç... 26
Gol... 9
Gol Pası... 5

Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığını yapması an meselesi.
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre Bebek'te eşi İstem Atilla ile görüntülenen Burak Yılmaz, bu konuda "Görüşüyoruz olacak inşallah" dedi.

KULÜP TAKIMLARI
Takım Sayısı... 10
Maç Sayısı... 209
Gol Sayısı... 267

En Yüksek piyasa değeri (2013) 18 milyon Euro olan Burak Yılmaz'ın son piyasa değeri ise 1 milyon Euro'ydu.

A MİLLİ TAKIM
Maç... 77
Gol... 31
Gol Pası... 8

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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