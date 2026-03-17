        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Burak Yılmaz: Bireysel hatalar sonucu goller yedik - Gaziantep FK Haberleri

        Burak Yılmaz: Bireysel hatalar sonucu goller yedik

        Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Süper Lig'in 27'nci haftasında Fenerbahçe'ye 4-1 yenildikleri karşılaşmayı değerlendirdi. Bireysel hatalar sonucu goller yediklerine ve mağlup olduklarına dikkat çeken genç teknik adam, "Gol atacakken yaptığımız hata ile geri düştük. Beraberliği yakaladık fakat yine bireysel hatalarla yediğimiz gollerle mağlup olduk. Burada performansınız üstüne çıkmanız gerekiyor" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 23:58 Güncelleme:
        "Bireysel hatalar sonucu goller yedik"

        Süper Lig’in 27’nci haftasında Gaziantep FK deplasmanda Fenerbahçe’ye 4-1 mağlup oldu.

        Karşılaşmanın ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

        "BİREYSEL HATALAR SONUCU GOLLER YEDİK"

        Yedikleri gole kadar istediklerini yaptıklarını belirten Burak Yılmaz, “Duran top organizasyonlarında istediğimiz her şeyi yaptık. Gol atacakken yaptığımız hata ile geri düştük. Beraberliği yakaladık fakat yine bireysel hatalarla yediğimiz gollerle mağlup olduk. Burada performansınız üstüne çıkmanız gerekiyor. Karşınızda büyük bir takım, büyük bir oyuncular var ve cezayı keserler. 1-1’den sonrasını nasıl oynamamız gerektiğini milli arada çalışmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

        "EKİBİMLE İYİ YOLDA OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM"

        Bir jenerasyon değişikliği yaşandığını ve bu değişikliği yakalamaya çalıştıklarını belirten Burak Yılmaz, “Eleştirileri dikkate almam gerekiyor. Son 2 maçtır kenardayım. Bir daha da kenardan çıkmak istemiyorum. Hocanın tavırları, hakemlerle iletişimleri çok önemli. Hırsımdan, enerjimden bunları agresif şekilde yansıtıyorum. Ben bunun için gerekli çalışmaları yapıyorum. Ben sahada ne yapmasını bilen, baskılı oyun oynamasıyla net bir takımımın olduğunu gösteriyorum. Bir şeyler değiştirmeye çalışıyorum. 7 eksiğimiz var. Benim ağzımdan bunu duymadınız. Biz bir takımız. Diğer oyuncularım bunun için var. Ne olursa olsun her an hazır olmak zorundayız. Özellikle gençlerin açlığını istiyoruz. Bir jenerasyon değişikliği var. Bu değişikliği yakalamaya çalışıyoruz. Gol atma, sahada olma gibi bazı duyguları oyunculara yansıtmaya çalışıyoruz. Ben Gaziantep FK olarak ekibimle iyi yolda olduğumuzu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

        "FENERBAHÇE LAKAYT DAVRANIŞLARIN CEZASINI KESER"

        Fenerbahçe’nin önemli ve ceza kesebilecek isimlere sahip olduğuna dikkat çeken Yılmaz, “İlk golü geçişten yedik. İkinci gol yine geçişten yediğimiz gol. 3’üncü golü kendi kalemize attık. 4’üncü gol, oyundan düştüğümüz zaman yediğimiz gol. Anları değerli oynamak lazım. Oyunda topa dokunduğunuz an, altın an. Futbol, beraber defans ve beraber ofans yapmak demek. 4 gol yiyorsanız santrforun da sorumluluğu var. Özellikle Fenerbahçe lakayt davranışların cezasını keser. Bunu da maçtan önce konuşmuştuk ama olmadı” diye konuştu.

        "BİR OYUNCU HER ŞEYİ DEĞİŞTİREBİLİYOR"

        Fenerbahçe’nin karşılaşmaya bekledikleri bir formasyonla çıktığını dile getiren Burak Yılmaz, “Fenerbahçe beklediğimiz gibi çıktı. Başkanın, yönetimin dahil olduğu küçük bir kaos oldu. Sağ bekte Levent’in oynayacağını tahmin ediyorduk. Fenerbahçe’nin artı ve eksi yönlerini analiz etmeye gerek yok. Hocası, başkanı kim olursa olsun analize gerek yok. Fenerbahçe bu statta 1-0, 2-0 öndedir. Asensio, Kerem, Nene gibi özel oyuncuları var. Ben Cherif’in de önemli oyuncu olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe’yi çok fazla analiz edemiyorsun. Asensio çıkıp 40’tan vuruyor. Birisi 2-3 kişiyi geçip atıyor. Biz bugün duran top organizasyonuyla gol bulacağımıza inandık. 2 pozisyonda da başarılı olamadık. Baş altı takımların burada oyundan kopmaması gereken maçlar oynaması lazım. Bugün Nene hat-trick yaptı. Bir oyuncu her şeyi değiştirebiliyor” dedi.

        "FENERBAHÇE ÖNE GEÇERSE GEÇİŞİ ÇOK BULUR"

        Fenerbahçe’nin geçiş oyununda en çok pozisyon bulduğu maçı geride bıraktığının hatırlatılması üzerine Burak Yılmaz, şöyle konuştu:

        “Burada gol yiyince risk almak zorundasınız. Ben Fenerbahçe’ye 1-0 ya da 3-0 yenilmişim fark etmiyor. Ben çok geç risk aldım. Bizim en büyük dezavantajımız gol attığımız zaman çok iştahlı, gol yedikten sonra kırılgan oyunumuz oluyor. Fenerbahçe için önemliydi. Önümüzde Alanya maçımız var. 18 gün boşluğumuz var. Oyunculara 5 gün izin verdim. Ramazanda çok sık maç oynadık. Onların da duygularının, morallerini yenilenmesi gerekiyordu. Fenerbahçe öne geçerse geçişi çok bulur. Sadece bize değil her takıma karşı bulur ki Nottingham deplasmanında bunu yaptılar.”

        "BU DÜŞÜŞÜ KABUL ETMİYORUM"

        Gaziantep FK’da bir düşüş yaşanıp, yaşanmadığıyla ilgili gelen soru üzerine Burak Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

        “Şu an Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor hepsi eleştiriliyor. Biz bunların altında bir takımız. Bizim tabii ki düşüşlerimiz olacaktır. Ben bu düşüşü kabul etmiyorum. 0 puanda aldığımız takımla şu an 33 puandayız. Geçen hafta Antalya deplasmanında 4-1 gibi net bir skor almışız. Alanya maçımız var. Kazanırsak 36 puan. Sonrasında da Allah’ın izniyle genç oyuncuları görmek istiyorum."

        "BAŞ ALTI TAKIMLARLA, ALT SIRALAR ARASINDAKİ MAKAS ÇOK AÇILDI"

        Baş altı takımlarla, alt sıralardaki takımların arasındaki makasın çok açıldığını ve bundan dolayı ligin kalitesiz oynandığını belirten Burak Yılmaz, sözlerini şöyle noktaladı:

        “Başakşehir, Kasımpaşa, Göztepe ödeme güçleri olan takımlar var. Antalyaspor, Karagümrük, Kayserispor, Eyüpspor gibi takımlarla baş altı takımların makası çok açıldı. O yüzden kalitesiz lig oynuyoruz. Biz nasıl maaş ödüyoruz haberiniz var mı? Başkan şu ana kadar maaşları nasıl verdi? Asıl problem bu. Çok zengin kulüp sahipleri, değerli kulüpler var ama biz can çekişiyoruz orada. Ben Gaziantep FK, Kayserispor, Kasımpaşa ile yaptıklarımın daha değerli olduğunu düşünüyorum.”

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgeyi felakete sürüklüyor
        İran basını: Besic Güçleri Komutanı öldü
        Bakan Fidan'dan gündeme dair açıklamalar
        "NATO üyelerinin çoğu operasyona katılmak istemiyor"
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Macron: Fransa kesinlikle katılmayacak
        İran saldırısı nedeniyle Trump yönetiminden ilk istifa
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Kar payı adı altında milyonluk vurgun
        Nene hat-trick yaptı, tarihe geçti!
        Gürlek: Açık bir algı operasyonudur
        Liverpool maçı öncesi Galatasaray'da 5 temel prensip
        Laricani hakkında neler biliniyor?
        İran lideri Hamaney: Barış zamanı değil
        "Mücteba Hamaney son anda kurtuldu"
        Elon Musk’ın annesi İstanbul'da
        Halka arza X barikatı
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
