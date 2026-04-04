        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Burak Yılmaz: Bugün itibariyle matematiksel olarak ligde kaldığımızı düşünüyorum - Gaziantep FK Haberleri

        Burak Yılmaz: Bugün itibariyle matematiksel olarak ligde kaldığımızı düşünüyorum

        Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Burak Yılmaz, 1-1 biten Corendon Alanyaspor maçının ardından, "Bugün itibariyle matematiksel olarak ligde kaldığımızı düşünüyorum" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2026 - 20:33 Güncelleme:
        "Bence matematiksel olarak ligde kaldık"

        Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor ile 1-1 beraber kaldı.

        Bu sonuçla Gaziantep FK puanı 34'e yükseltirken Alanyaspor ise puanını 32 yaptı. Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Burak Yılmaz, maç sonu düzenlenen basın toplantısında galibiyeti kaçıran taraf olduklarını söyledi.

        "MATEMATİKSEL OLARAK LİGDE KALDIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

        Maçla ilgili değerlendirmelerde bulunan Burak Yılmaz, "Alanya, atletik bir takım. Aslında deplasmanda oynamaları bizim için bir tık daha zor oldu. Attıkları gole bir hafta çalıştık. Arkaya koşu olacağını biliyorduk. İlk 45 dakika oyunun hakimi bizdik ama bir kere geldiler gol oldu. Yüzde 65 topa sahip olduk, pozisyon bulduk, gol bulduk. Bu maçı kazanabilirdik. Kazanmamız gerekiyordu. İstatistikler bunu gösteriyor. Ben genel anlamda oyundan memnunum. Bugün itibariyle matematiksel olarak ligde kaldığımız düşünüyorum. Bundan sonra her maçı kazanmak ve üzerine koyarak gitmek istiyoruz. Gelecek yılı düşünerek hareket edeceğiz. Başkanımız hep bizim yanımızda olmaya çalışıyor, o da ağır bir ameliyat geçirdi. Bazı oyuncularımızın da sıkıntıları var. Böyle bir ortamda son 6 haftaya böyle girmek bizim için çok değerli. Başkanımız ağır bir ameliyat geçirdi. Şehrimizin önde gelenlerine sesleniyorum. Lütfen bu takımı yalnız bırakmasınlar. Son zamanlarda biraz yalnız kaldık. Biz varız, sportif direktörümüz var yanımızda. Bu takımı biz son sırada 0 puanla devraldık. Şu anda da rahat bir konumda takım ve son 6 haftaya böyle giriyor. Bu nedenle bu takım yalnız bırakılmasın, bu takım desteklensin" ifadelerini kullandı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile İstanbul'da görüştü
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD Başkanı Trump: İran'ın 48 saat süresi kaldı
        Almanya'da askerlik için yeni düzenlemeler
        Otomobille polislere çarptı
        ABD Savunma Bakanı görevden alınacak mı?
        Özel halk otobüsü üst geçide çarptı: 5 ölü, 14 yaralı!
        ABD 23 yıl sonra ilk kez uçak kaybetti!
        Potanın en büyüğü Fenerbahçe!
        Kentsel dönüşüm finansmanında detaylar açıklandı
        Mustafa Bozbey tutuklandı
        "İstanbul, Dubai'ye alternatif olabilir"
        Tarkan'dan 'yeni şarkı' sorusuna yanıt
        Otelde kadın cesedi bulundu
        320 km'ye çıkıyor... Iğdır'da görüntülendi
        Okan Bayülgen'in programında Fred Çakmaktaş karmaşası
        Sarıyer'de mezarlıkta kanlı pusu! 2 ölü... Yeni gözaltılar var
        Dünyanın 'en dar' evini inşa etti!
        Kot pantolon nasıl ortaya çıktı?
