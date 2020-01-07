Beşiktaş'ın kaptanı Burak Yılmaz, Antalya kampında açıklamalarda bulundu. Cenk Tosun'un Beşiktaş'a dönme ihtimali hakkında konuşan tecrübeli oyuncu, "Cenk Tosun'a tek söyleyebileceğim şey 'Come to Beşiktaş' olur. Kalbinde ne varsa, inşallah o olur" ifadelerini kullandı.

ARDA TURAN İDDİALARINA YANIT

Arda Turan'ın kendisi vasıtasıyla Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarını yalanlayan Burak Yılmaz, "Arda Turan ile sürekli konuşuyorum, böyle haberler nasıl çıkıyor bilmiyorum. Kulübümüzün, Arda Turan'a ihtiyacı varsa Burak Yılmaz'a ihtiyaç yok. Burak vasıtasıyla Beşiktaş'a gelmek istiyor söylemleri hem Beşiktaş'a, hem Burak Yılmaz'a hem de Arda Turan'a saygısızlık. Ayrıca böyle bir gündem olmadığını biliyorum. Arda'nın gönlünden geçeni biliyorum, inşallah Allah gönlüne göre verir. Arda ile ilgili haberleri okurken içim cız ediyor. İstenmeyen durumunda olmak Arda Turan ile alakalı değil. 3 yıl önce ülkenin en büyük spor markasından bahsediyoruz. Arda'nın da hataları vardır ama kimse de Arda'ya yardımcı olmadı. Arda güçlüdür, dirayetlidir ve onun sadece sahada başarılı olmaya ihtiyacı var" dedi.

Burak şöyle devam etti:

"SİVASSPOR MAÇINI BEKLİYORUZ"

"İlk antrenmanıma çıktım ama tatilde de çalışıyordum. Fenerbahçe maçında ufak bir sakatlığım olmuştu, ilk antrenmanımı yaptım, her şey yolunda. İlk yarı beklentilerin altında kaldık. Bunun birçok sebebi oldu. Oyuncular olarak beklentilerin altında kalmanın sorumluluğunu alıyoruz. Hep beraber oturduk ve konuştuk. hedefe ulaşmak için neler yapacağımızı biliyoruz. Havamız gayet iyi. Sivasspor maçını dört gözle bekliyoruz."

"TRANSFER TEKLİFLERİ OLUYOR"

"İlk imzamı atarken de çok dua ettim, hep Beşiktaş'ta bırakmak istedim. Allah da bana bu fırsatı verdi. Teklifler oluyor, sahada işini yaptığın sürece de olacak. Beşiktaş benim için başka duygu, anlatarak tarif edemem. Allah'ımdan tek dileğim şampiyonluk ve Türkiye Kupası kaldırmak. Tek hayalim burada kupa kaldırmak. Benim aklımda transfer en ufak şekilde yok. Şimdi Sivasspor maçını düşünüyorum."

"BAŞKASI GOL ATAMAYINCA..."

"Başka santrforlar gol atamadığı zaman, yorumcu ağabeylerimiz 'Top alamıyor' diyor, ben atamadığım zaman 'Gol atamıyor' diyor, ben de bu yönde konuştum ancak arkadaşlarımı (Ljajic) hedef aldığım söylendi, böyle bir şey yok. Ljajic özel bir oyuncu. İlk yarı takım olarak iyi işler yapamadık. İkinci yarı böyle olmayacak. Ligin ikinci yarıları daha farklı oynanır. Ljajic de ben de kendi performanslarımızın farkındayız. Diğer oyuncular için de bu böyle. Herkes neyin ne olduğunu bilecek yaşta. İlk yarı iyi değildik, bu bir gerçek. İkinci yarı herhangi bir şansımız yok. Yol kısaldı, gerekli oyunu oynamasak bile gerekli puanları toplamalıyız."

"ŞAMPİYONLUK ŞANSIMIZ YÜKSEK"

"Şampiyonluk şansımız çok yüksek. Neden? İlk maçımız Sivasspor ile ve içeride Sivasspor ile oynamak bizi çok motive ediyor. Kazanırsak fark 4'e düşecek. Taraftarımızın önünde harika bir atmosferde oynayacağız. Şampiyonluğa çok inanıyorum, taraftarımızın önündeyiz ve siz de bunu düşünebiliyorsunuzdur. Sivasspor'un değerli bir hocası, başkanı ve oyuncuları var. Çok iyi Türk oyuncular var ve kesinlikle burada olmaları tesadüf değil. İlk maçımızın Sivasspor ile olması bizi olayın içine %100 çekecektir. Kazanarak iyi duruma geleceğiz."

"EURO 2020'DE GRUBUMUZ ZOR"

"EURO2020'de grubumuz oldukça zor. Herkes kolay olduğunu söylüyor ama sıkıntılı bir grup, bu grupta her şey olabilir. Biz kendimize güveniyoruz, Allah izin verirse gruptan çıkabileceğimize inanıyorum. Tek yürek olursak, neler yapabileceğimizi gösterdik. Ancak şu an Milli Takım konuşmak için erken. Gözle görülen olumlu bir hava var, inşallah bozulmaz. EURO 2020 ikinci Avrupa şampiyonam olacak. İlkinde çok sıkıntılar yaşadık, kimseye suç bulmuyorum. Öncelikle suçu kendimizde aramalıyız. Şenol Hoca ile geçen 2022 Dünya Kupası hakkında konuştuk. Eğer fit olursam, bana ihtiyaç olursam giderim. oraya gideceğim diye de kendimi şartlamıyorum. Biraz da akışına bıraktım. Daha çok zaman var."

"GÜNEŞ VE AVCI DA ÇOK İYİ HOCA"

"Şenol Güneş de Abdullah Avcı da çok iyi hoca. İkisinin de iletişimi kuvvetli. İki farklı hoca tabii ama onların iş sevgisini, ahlakını görüyorum ve onlar için sahada elimden geleni yapıyorum. Türk oyuncusunun başını okşarsan, sahada sana fazlasını verir. Abdullah Hoca da Şenol Hoca da böyle insanlar. Bu yüzden ikisine de saygı duyuyorum."