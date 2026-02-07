Burak Yılmaz'dan depremzede çocuklara destek!

Depremin yıl dönümü dolayısıyla çocuklara moral vermek ve onlara güzel bir gün yaşatmak amacıyla düzenlenen etkinlik, Gaziantep’te yoğun katılımla gerçekleşti. Şehitkamil Atatürk Kültür ve Spor Merkezi’nde düzenlenen organizasyona 2 binden fazla çocuk katıldı.

Etkinlikte çocuklar spor, sanat ve eğitime yönelik çeşitli aktivitelerle keyifli vakit geçirirken, Burak Yılmaz da çocuklarla yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çocukların spora, sanata ve eğitime erişimini desteklemeyi amaçlayan Çocuklar Durmasın Derneği, bu organizasyonla birlikte sosyal sorumluluk projelerine de resmen başlamış oldu.

