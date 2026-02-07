Habertürk
        Burak Yılmaz'dan depremzede çocuklara destek! - Gaziantep FK Haberleri

        Burak Yılmaz'dan depremzede çocuklara destek!

        Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Herkes için Spor Federasyonu ve Çocuklar Durmasın Derneği tarafından düzenlenen sosyal sorumluluk etkinliğine katıldı.

        Giriş: 07.02.2026 - 23:42 Güncelleme: 07.02.2026 - 23:42
        Burak Yılmaz'dan depremzede çocuklara destek!
        Depremin yıl dönümü dolayısıyla çocuklara moral vermek ve onlara güzel bir gün yaşatmak amacıyla düzenlenen etkinlik, Gaziantep’te yoğun katılımla gerçekleşti. Şehitkamil Atatürk Kültür ve Spor Merkezi’nde düzenlenen organizasyona 2 binden fazla çocuk katıldı.

        Etkinlikte çocuklar spor, sanat ve eğitime yönelik çeşitli aktivitelerle keyifli vakit geçirirken, Burak Yılmaz da çocuklarla yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Çocukların spora, sanata ve eğitime erişimini desteklemeyi amaçlayan Çocuklar Durmasın Derneği, bu organizasyonla birlikte sosyal sorumluluk projelerine de resmen başlamış oldu.

        BURAK YILMAZ: ÇOCUKLARI KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN UZAK TUTMALIYIZ

        Etkinlikte konuşan Yılmaz, "Çocukların dertleriyle dertlendikleri, onların yüzlerini güldürdükleri için Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve Herkes İçin Spor Federasyonumuza teşekkür ediyorum. Evlatlarımız bizim geleceğimiz. Onları sporun kapsayıcılığı ile kötü alışkanlıklardan uzak tutmalıyız." ifadelerini kullandı.

