Beşiktaş'ta indirim konusunda yönetim harekete geçerken kaptan Burak Yılmaz'ın bu kararı kabul etmediğine dair haberler gündemi meşgul etmişti. Bu haberleri dün yalanlayan Burak, bugün de Beşiktaş'ın resmi Instagram hesabından katıldığı canlı yayında konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Tecrübeli futbolcu, "Her gün hakkımda bir haber, artık cevap vermek istedim. Dünya böyle bir salgınla uğraşıyor, sevdiklerimiz bu hastalığa yakalanmış, para ile ne işim olur. Bu durumda para mı konuşulur? Bu dönemde para konuşan vicdansızdır. Kulüpten kimseyle indirim konuşmadım. Sadece geçmişe dair yüklü bir alacağım var, onu ileri tarihe erteledik. Beş gün önce başkanımızı gördüm, "Bu dönemde ne isterseniz yaparım" dedim. Daha ne yapabilirim? Ne parası, ne pulu! Ben böyle bir insan değilim, böyle bir şekilde gündeme gelmek istemiyorum. Geçmişte de böyle bir şey oldu, %0 hatam vardı. Futbolu bıraktıktan sonra açıklayacağım, insanlar da 'Çocuğa yazık ettik' diyecekler. Bana düzgün, nazik, Türk gibi başımızı okşayan şekilde yaklaşılırsa, gerekeni yaparım. 'Burak gol atamıyor' desinler ama parayla ilgili bir şey demesinler" ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz'ın gündemdeki diğer konularla ilgili açıklamaları ise şöyle:

"İLK KEZ 35 GÜN EVDE OTURMUŞ OLABİLİRİM"

"Ramazan ayı hayırlı olsun, Allah herkesin oruçlarını kabul etsin. Bu mübarek ayla birlikte de başımızdaki salgın belası inşallah bitsin. Yaşananları yakından takip ediyorum. Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın iyi bir takipçisiyim. Süreç kontrol altına alınıyor gibi ama dilimizi ısıralım. Bu süreç başımıza ilk kez geliyor. Ne kadar inatçı, sağlam olursak bu işi yakın sürede halledebiliriz Biz de evdeyiz, çıkamıyoruz. Belki de hayatımda ilk kez bu kadar evde oturuyorumdur. 35 gündür evdeyim. Bir yılda ilk kez 35 gün evde oturmuş olabilirim. Bir yemeğe gitmenin, bir kahve içmenin, antrenmana çıkmanın, dostlarını görmenin ne kadar değerli olduğunu bu salgın döneminde anladık.

"BENİ BEŞİKTAŞ'A VERİN DEDİM"

"Antalyaspor'da başkan beni çağırdı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediğini söyledi; 'Nereye istersen, seni oraya vereceğim' dedi. Ben de 'Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray ile hiç görüşmeyin, Beşiktaş'a verin' dedim. Beşiktaşlılığım böyledir."

"SERGEN HOCANIN HOCALIĞI ŞAŞIRTTI"

"Sergen Hoca'yı da küçükken çok izledim. Başımızda hoca olmasıyla bu sözlerimin alakası yok. Onunla iyi bir diyaloğumuz var. Hocalığı da olumlu anlamda beni çok şaşırttı. Üzerimizden elini çekmiyor."

"HERKES BEŞİKTAŞLI OLDUĞUMU BİLİRDİ"

"Gençken hatalarım oldu. Beşiktaş'tan gönderildim, Fenerbahçe'den gönderildim, Eskişehirspor'dan gönderildim. Galatasaray ve Trabzonspor, Avrupa çapında bir oyuncu olmamı sağladı. Her takımın formasını öptüm ama Trabzonspor ve Galatasaray'da Beşiktaşlı olduğumu bilirlerdi. Beşiktaş maçlarını hep izlerdim, bunu herkes bilirdi."

"HAZİRANIN SONUNDA BAŞLARIZ"

"Haziran'ın sonuna doğru başlayacağımızı düşünüyorum. Bunu bilmiyorum, hissediyorum. Lig biter uzun bir ara verilmez, Ağustos gibi de başlarız. Çünkü bir daha uzun ara verilirse, futbolcular büyük zarar görür. Yaz tatili olmadan devam ederiz. Tatil önemli değil."

"BEŞİKTAŞ TARAFTARI GİBİSİNİ GÖRMEDİM"

"Beşiktaş taraftarı gibi bir taraftar hayatımda görmedim. Hayatım boyunca gördüğüm en iyi taraftar Beşiktaş taraftarıdır. Boateng geldiğinde konuştuk 'Bu statta çok keyif alacaksın' dedim. 'Arkadaşlarım söyledi' dedi. 'Arkadaşlarının söylediklerini unut' dedim. İlk maça çıktık, gol de attı, maçtan sonra geldi, 'Bu bambaşka bir şeydi, burada kalmak istiyorum.' dedi. 'Kalbimin en ortada yerinde büyük bir yangın var alevler içinde' en çok bu marşı seviyorum. Trabzonspor formasıyla İnönü'ye geldim, ilk o gün söylediler, tüylerim diken diken oldu. Kendi yazdığım Beşiktaş besteleri de var ama burada söyleyemem."

"N'KOUDOU UZUN YILLAR KATKI YAPACAKTIR"

"N'Koudou gibi bir arkadaşım olduğu için çok şanslıyım. Çok şanslı, çok yetenekli, çok temiz bir çocuk. Zaman zaman ona takılıyorum. 'Asist yapmıyorsun bana' diye takılınca o da bana 'Ben veriyorum, sen atmıyorsun' diyor. N'Koudou uzun yıllar Beşiktaş'a katkı yapacaktır. sürekli gülüyor, Allah onu ağlatmasın. Birbirimizi özledik, tüm takım özledi. WhatsApp grubundan sürekli konuşuyoruz. Sürekli Play Station oynuyorlar, iletişimdeyiz her dakika."

"VAR FUTBOLU KÖTÜ ETKİLEDİ"

VAR sistemi futbolu kötü etkiledi. Oyunu soğutuyor, oyunu yavaşlatıyor. Hakem kenara gidiyor, 5 dakika geçiyor. Gol atıyorum, hakem ofsayt veriyor. Gol attıktan sonra bekliyorsun, sevinmiyorsun, golü veriyor ama ne yapayım o saatten sonra tribüne mi koşayım?"

"ÇİN'DEN DAHA ÇOK HASTALIK GELİR"

"Çin'de neler yeniyor neler. Çok enteresan şeyler var. Orada oynadığım dönemde bir gün merak ettim ve pazarlarına gittim. Gördüklerim karşısında şok oldum. Çin'den daha çok hastalık gelir. Restaurantta köpek yiyorlar. Köpek bunların içinde en iyi denebilir. Onlar da böyle görmüş. Aşçım, tercümanım, şoförüm ve fiziyoterapistim vardı. Orada başka türlü başarılı olamazdım."