Burak Yılmaz'dan transfer açıklaması

Fransa Ligue 1'de şampiyon olan Lille'in yıldızları Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı, Milli Takım kampında açıklamalarda bulundu.

Hakkında çıkan transfer haberleriyle konuşan Burak Yılmaz şunları söyledi:

"Ben 7 yaşında Antalyaspor minik takımında başladım. Şu anda 35 yaşındayım, yine buradayım. Şükürler olsun çok güzel bir futbol hayatım oldu. Bunun yanında futbolun her şeyini yaşadım. Kovuldum, kiralık gittim, bonservisle transfer oldum, gol kralı oldum... İyiyi de yaşadım, çirkini de yaşadım. Fransa'da da çok güzel bir şampiyonluk yaşadım.

Galatasaray'a dönmek istiyorum dedim, olmadı. Beşiktaş'a dönmek istiyorum olmadı. Şaka bir yana bundan sonraki futbol hayatımda ne yaparım bilmiyorum. Lille'de mi kalırım, başka bir yere mi giderim bilmiyorum. Şu an tüm odağım Avrupa Şampiyonası. Teklifler var mı? Var, güzel teklifler de var. Ancak burada sadece İtalya maçına odaklanmak istiyorum."