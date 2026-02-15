Canlı
        Burak Yılmaz: Hakem faciası vardı

        Burak Yılmaz: Hakem faciası vardı

        Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Kocaelispor maçında hakem faciası olduğunu belirterek, "Kocaelispor ile barışmaya gelmiş. Neden buraya gönderildikleri çok belli, bugün gereğini yapıp sonra kızağa çekecekler" dedi.

        Giriş: 15.02.2026 - 18:21 Güncelleme: 15.02.2026 - 18:21
        Burak Yılmaz'dan hakeme sert tepki!
        Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanda Kocaelispor'a 3-0 mağlup oldu.

        Karşılaşmanın ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        "HAKEM FACİASI VARDI"

        Kocaelispor'u tebrik eden Yılmaz, "Özellikle kırmızı karttan sonra oyunun hakimi oldular. Kırmızı kart sonrasında çıkmak kolay değildi. Ama hakem faktörü var, kendi hatalarımız var, benim tercihlerim var. Kendi görüntümüzden ne kadar uzak olsak da hakem faciası vardı. Bir haftadır her şeyi takip ediyorum. Kocaelispor ile barışmaya gelmiş, sosyal medyada paramparça edilmiş hakemin Kocaelispor ile bugün barıştığını sanıyorum. Biz ne kadar kötü olursak olalım, buraları kaldırabilen futbolcu, teknik direktör ya da başkan olmak için özel yetenek gerekiyor. Hakemlik için de. Kariyeri boyunca 2 Süper Lig maçı yönetmiş, 1'i de bu. Neden buraya gönderildikleri çok belli, bugün gereğini yapıp sonra kızağa çekecekler. Bize bunu yapanlar muvaffak oldular. Ama bu bahane değil, biz de bugün kötü oynadık" şeklinde konuştu.

        "NEDENİNİ BİLİYORUM, ZAMANI GELİNCE AÇIKLAYACAĞIM"

        Son haftalarda maçı kesinlikle 11 kişi bitiremediklerinin altını çizen Burak Yılmaz, "Penaltılar, kırmızı kartlar, frikikler sürekli bize oluyor. Nedenini biliyorum. Yaşadığım olay var ama zamanı gelince açıklayacağım. Ne kendi hakkımı ne de Gaziantepspor’un hakkını yedirmeyeceğim. Ama Kocaelispor’u ve taraftarını tebrik ediyorum. Bu kadar seyirci problemi yaşanırken, pazar günü burayı doldurmaları Türk futboluna harika bir güzellik katıyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Kafamızı kaldırıp Trabzonspor maçına hazırlanacağız. Hedeflerimiz var. Bugün yenip Samsunspor’un üzerine çıkmak istiyorduk. Kocaeli bizi yenip üstümüze çıktı. Toparlayacağız, futbolda bunlar var" diye konuştu.

        "BENİM DE TERCİH HATALARIM VAR AMA KİMSE KENDİNİ TAKIMIN ÜSTÜNDE GÖRMEMELİ"

        Sezonun en kötü futbolu oynadıklarını kabul eden Yılmaz, "Yüzde 100 diyebiliriz ki bugün en kötü futbolu oynadık. Neden böyle oldu bilemiyorum. Belki geçen hafta 10 kişi kalınca belki her şeyimizi orada bıraktık; psikolojik, fiziki, mental. Futbol çok ciddi iş. Futbolda her an ayakların yere basmayı gerektiriyor. Kendini takımın üzerine görmemen lazım; ne ben ne de oyuncular. Ben Gaziantep’in teknik direktörüyüm, oyuncularım da ne kadar yetenekli olursa olsunlar Gaziantep’in oyuncuları. Oyuncular kendilerini farklı yere koydukları zaman kendilerini hüsrana uğratıyorlar. Bunda benim de tercih hatalarım var. Ben de şapkamı önüme koyacağım, oyuncularım da" ifadelerini kullandı.

        "BİZİM GİBİ DÜŞÜNEN İNSANLAR İSTİYORUZ"

        İyi oyun oynamak istediklerini belirten Burak Yılmaz, maçlarda da iyi hakem görmek istediklerini belirtti. Yılmaz, haftaya ligin en iyi takımlarından Trabzon ile oynayacağız. Bizim için fırsat. Amacım iyi oyun. Ben onlara iyi oyun oynayacağımın sözü verdim. Bunu da yüzde 80-85 tutuyorum, bugün hariç. Biz iyi oyun ve iyi hakem istiyoruz. Hakemlik pozisyonu süzebilmektir. Futbolun içinden gelmiş hakemler çok önemli. O pozisyonun faul olup olamayacağını süzebilmek önemli. Biz futbolu güzelleştirmeye çalışan takım olarak bugün iyi değildik. Ama biz, bizim gibi güzel düşünen insanları istiyoruz. Yoksa Türkiye’de 4 büyüklerin dışına şampiyonluğun çıkması imkansız" açıklamasında bulundu.

        "KÜÇÜK ŞEYLERLE BÜYÜK ŞEYLER BAŞARARAK MUTLU OLUYORUM"

        Kişisel hedefiyle ilgili soruya ise Gaziantep Teknik Direktörü Burak Yılmaz, "Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Sürekli çalışıyorum, analiz ediyorum. Bu işe gönül verdim, kafa yoruyoruz. Bu işlerde biraz da kader kısmet var. Gaziantepspor ile bir şeyleri başarabilmek, bir yerlere gelebilmek, bir şeyleri değiştirebilmek benim için çok daha değerli. Kayseri’ye gittim 'Kümede kalamaz' dediler, kaldık. Kasımpaşa’da 'Kümede kalamaz' dediler, son 5 haftada kümede kalmayı garantiledik. Bugün geldiğin zaman 0 puan, 6 gol yemiş ve gol atamamış takım vardı. Bugün galiba Kocaeli bizi geçti. Çok daha iyi yerlere geleceğiz. Hayatım hep challenge ile geçti. Küçük şeylerle büyük şeyler başarmayı, zor olanlar mutlu oluyorum. Hedeflerim var. Biraz da kurban olduğumun da bizle ilgili tercihi var, bakacağız nereye geleceğiz. Önemli olan oraya geldiğinde hazır olmak" diye cevap verdi.

