DHA

Bu sezon Beşiktaş ile 25 Süper Lig maçına çıkan ve 13 gol, 7 asistlik performans gösteren Burak Yılmaz ile Fransa Ligue 1 kulübü Lille yakından ilgileniyor. DHA'nın haberine göre; Özellikle Lille´in sportif direktörü Luis Campos´un 35 yaşındaki golcüyü çok beğendiği ve transfer etmek istediği öğrenildi.

BURAK YILMAZ´I İZLEMEK İÇİN İSTANBUL´DA

Avrupa futbolunda önemli bir isim olan Campos, İstanbul´da Burak Yılmaz ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Campos, golcü oyuncuya kendisini beğendiğini ve Lille´de görmek istediğini iletti.

Ekonomik sorunlar nedeniyle oyuncularına ödeme sıkıntısı yaşayan Beşiktaş´ta önemli miktarda alacağı bulunan kaptan Burak Yılmaz, bonservisini alması ve serbest kalması durumunda önümüzdeki yıl Fransa´da forma giyecek.