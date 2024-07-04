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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Mondihome Kayserispor Burak Yılmaz: Transfer tahtamız kapalı diye bırakıp, gitmeyeceğiz - Mondihome Kayserispor Haberleri

        Burak Yılmaz: Transfer tahtamız kapalı diye bırakıp, gitmeyeceğiz

        Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, "Transfer tahtamız kapalı diye bırakıp, gitmeyeceğiz" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 23:50 Güncelleme: 04.07.2024 - 23:52
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        Burak Yılmaz'dan transfer açıklaması!
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        Kayserispor, 2024-2025 Süper Lig Sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Burak Yılmaz gözetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen sezonun ilk antrenmanı ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra topla birlikte çalışan futbolcularla Teknik Direktör Burak Yılmaz yakından ilgilendi.

        "TRANSFER TAHTAMIZ KAPALI DİYE GİTMEK OLMAZ"

        Sezonun ilk idmanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, transfer tahtasının kapalı olması nedeniyle gitmeyeceklerini söyleyerek, “Biz heyecanlıyız. Geçen seneden daha fazla heyecanımız var. Tabii ki problemlerimiz de var. Yine problemli başladık. Ancak hiç sorun değil. Biz inanıyoruz ve güveniyoruz. Kendimize inanıyoruz. Oyuncularımıza çok güveniyoruz. Kayseri çok büyük bir camia. Bugün itibarıyla çalışmalarımıza start verdik. Mehdi ile tabii ki anlaşmak istiyoruz. Şu anda bir transfer cezamız mevcut. Ancak Kayserispor'un transfer cezası var diye Kayserispor'u hiçbir yerde ezdirmememiz gerekiyor. Kayserispor herkesten büyük. Kayserispor kişilerden büyük. Mehdi bizim için çok değerli bir oyuncu ancak takımımızı hiçbir yerde ezdiremeyiz. Mehdi'yle anlaşma istiyoruz. Mehdi'yi kesinlikle takımımızda görmek istiyoruz. Transfer tahtamız şu anda kapalı ama ben umutluyum. Transfer tahtamız kapalı diye bırakıp, gitmeyeceğiz. Bırakıp, gidecek insanlar değiliz. Eğer bir gün gidersek başka şeylerden dolayı gideriz ya da kulübümüz bizi başka şeylerden dolayı gönderir. Ancak transfer tahtamız kapalı diye bu camiayı bırakıp gitmek olmaz. Biz böyle insanlar değiliz” açıklamasında bulundu.

        "TARAFTARLARIMIZ HER ZAMAN YANIMIZDA"

        Kayserispor taraftarının takımı hiçbir zaman yalnız bırakmadığını belirten Yılmaz, “Taraftarlarımız bugünde geldiler. Biz ‘hayırlı olsun' dediler. Allah hepsinden razı olsun. Onlar iyilerini daha iyilerini hak ediyorlar. Çünkü her zaman bizim yanımızdalar. Geçen yıl Kayserispor taraftarıyla gerçekten gurur duydum. Her maç bizi layıkıyla desteklediler. Biz onları mutlu etmek için burada varız. Onlar bu takımın sahibidir. Allah'ın izniyle birlik olursak bu zor günleri de hep birlikte aşacağımıza inanıyorum. Hazırlık programlarımızın takvimi açıklandı. 16 Temmuz'da Samsunspor'la, 24'ünde Ankaragücü'yle, ve Sivasspor'la maçımız olacak. Gerçekçi olmak gerekirse biz Kayserispor'un bu ligde devam etmesini istiyoruz. Hedef küme düşmemek değil. Ancak ben şu anda size hayal satamam. Şu anda tahtası kapalı olan bir transfer süreci var. Elindeki mevcut kadrodan anlaşılmamış, 3-4 tane anlaşılmamış futbolcu var. O yüzden şu anda size hedefle ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü ne yalan konuşmak isterim, ne de hayal satmak isterim” diye konuştu.

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