Burak Yörük'ten 'takipten çıkma' açıklaması
Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Tuana Yılmaz'ı sosyal medyada takip etmeyi bırakan Burak Yörük, konu hakkında açıklamada bulunup ayrılık iddialarına yanıt verdi
Şarkıcı Tuana Yılmaz ile uzun süredir aşk yaşayan oyuncu Burak Yörük, 2024 yılında sevgilisine evlilik teklifinde bulunmuştu.
Yörük, daha sonra aldıkları evlilik kararı hakkında konuşup, "İnşallah, çok çabalıyoruz. Yazın sizi de davet edeceğiz. Prosedürlü bir şey planlıyoruz, bakalım. Çok mutluyuz" ifadelerini kullanmıştı.
Ünlü oyuncu, sevgilisi Tuana Yılmaz'ı, sosyal medyada takip etmeyi bırakmasıyla gündeme geldi. İkilinin ayrıldığı öne sürüldü.
AYRILIK İDDİALARINA YANIT
Burak Yörük, ayrılık iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi. Tuana Yılmaz'ı yanlışlıkla takipten çıkardığını söyleyen Yörük, sevgilisinin fotoğrafını "Elim çarpmış herhalde, setteyken fark etmedim. Arkadaşlar sorunca fark ettim. Dostlar, beni bilip 'Yanlışlık vardır' yazmanız çok hoşuma gitti" notuyla paylaştı.