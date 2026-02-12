Burak Yörük - Tuana Yılmaz: Yaza düğün var

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Burak Yörük ile Tuana Yılmaz, katıldıkları bir etkinlikte objektiflere yansıdı. Trabzon'da devam eden dizi çekimleri nedeniyle İstanbul'dan uzak kalan Yörük; "Ailemi, eşimi dostumu çok özlüyorum ama Trabzon mükemmel bir yer. Dizi çok güzel gidiyor, insanın yaptığı işin bu kadar güzel tepkiler alması harika" dedi.

Tuana Yılmaz ile yakın evlenecekleri yönündeki sorulara da yanıt veren Burak Yörük; "İnşallah, çok çabalıyoruz. Yazın sizi de davet edeceğiz" dedi. Yılmaz ise "Prosedürlü bir şey planlıyoruz, bakalım. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Burak Yörük, Tuana Yılmaz'a 2024 yılında evlilik teklifinde bulunmuştu