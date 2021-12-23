Düğün gününde eşiyle çekilen fotoğrafını yayınlayan Burçin Orhon, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

O gün bu gün; bazen ayrı, bazen küs, bazen mutlu, bazen üzgün ama hep beraber 26 sene! Biraz ısrar, biraz inat, biraz çaba ama en çok sevgi ile sıvanmış koca bir inşaat bizimki. Sağlamlığı buradan geliyor. Küçük küçük ama ısrarla dokumaktan... Günümüz kutlu olsun. Altın sene-i devriye bizi bekler.

Orhon'un paylaşımı, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.