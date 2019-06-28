Burçin Terzioğlu kimdir?

Poyraz Karayel Dizisiyle ünlenen Güzel oyuncunun hayatı sosyal medyada konu oldu. Hayranları Burçin Terzioğlunun hayatını araştırmaya başladı. İşte Burçin Terzioğlunun hayatı ve kariyeri
BURÇİN TERZİOĞLU KİMDİR?
Burçin Terzioğlu 9 Mart 1980, İstanbul'da doğmuştur. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde (MSM) Aktör Stüdyo - Özel Sahne Diksiyon eğitimi almıştır. Henüz 5 yaşındayken sinema dünyasına ilk adımını Patron Duymasın ve Çıplak Vatandaş filmleriyle atmıştır. 1997 yılında Ali Güvenin aynı adlı albümünde yer alan "Yolcu" şarkısının klibinde oynamıştır.
Kadın İsterse dizisinde "Demet" rolüyle parladı. Fırtına dizisinde "Zeynep" karakteriyle ilk başrolünü oynadı. 20 Haziran 2008'de Fırtına dizisinin setinde tanıştığı Murat Yıldırım ile evlendi. 30 Haziran 2014'te ise boşandılar. Ezel'de Azad Karaeski karakterini canlandırdı. Merhamet dizisinde "Deniz" karakterini canlandırdı. Çekimleri Kıbrıs'ta tamamlanan Halam Geldi filminde oynadı. 2015'ten Beri Poyraz Karayel dizisinde başrol oynamakta. Ayrıca Poyraz Karayel dizisinde tanıştığı, İlker Kaleli ile aşk yaşamaktadır.
ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER
|Televizyon
|Yıl
|Yapım
|Rol
|Notlar
|1986-1988
|Perihan Abla
|-
|Yardımcı Karakter
|1987
|Yeniden Doğmak
|-
|Yardımcı Karakter
|1989
|Doktorlar
|Billur
|Yardımcı Karakter
|1992
|Mahallenin Muhtarları
|Simge
|Yardımcı Karakter
|1992
|Kavak Ailesi
|Fındık Yeğen
|Yardımcı Karakter
|1993
|Solan Gül
|Gülten
|Yardımcı Karakter
|1998
|Sırılsıklam
|Feride
|Yardımcı Karakter
|1999-2001
|Yılan Hikâyesi
|Azat
|Yardımcı Karakter
|2000
|Tirvana
|-
|Yardımcı Karakter
|2001-2002
|Çiçek Taksi
|Sinem
|Yardımcı Karakter
|2002
|Üzgünüm Leyla
|-
|Yardımcı Karakter
|2002
|Kınalı Kar
|Pınar Beyoğlu
|Yardımcı Karakter
|2004
|Melekler Adası
|Ceren
|Yardımcı Karakter
|2004
|Aliye
|Ümit
|Yardımcı Karakter
|2004-2006
|Kadın İsterse
|Demet
|Yardımcı Karakter
|2006
|Fırtına
|Zeynep Dalcı
|Başrol Oyuncusu
|2007
|Çemberin Dışında
|Laçin Sürmen
|Başrol Oyuncusu
|2009
|Ey Aşk Nerdesin?
|Zeliş (Zeliha Yılmaz)
|Başrol Oyuncusu
|2009-2010
|Ezel
|Azad Karaeski Kırgız
|Yardımcı Karakter
|2013
|Merhamet
|Deniz
|Yardımcı Karakter
|2015-2017
|Poyraz Karayel
|Ayşegül Umman
|Başrol Oyuncusu
|2018-
|Hakan: Muhafız
|Rüya
|Yardımcı Karakter
Film
|Yıl
|Yapım
|Rol
|Notlar
|1985
|Patron Duymasın
|-
|Yardımcı Karakter
|1985
|Çıplak Vatandaş
|İbrahim'in Kızı
|Yardımcı Karakter
|1986
|Hasretinle Yaşanmıyor
|Burçin
|Yardımcı Karakter
|1986
|İki Milyarlık Bilet
|Gül
|Yardımcı Karakter
|1987
|Baba Yüreği
|Aslı
|Yardımcı Karakter
|1987
|Hayallerim, Aşkım ve Sen
|Rukiye
|Yardımcı Karakter
|1989
|Fazilet
|Fazilet'in Kızı
|Yardımcı Karakter
|1991
|Menekşe Koyu
|Ayşe
|Yardımcı Karakter
|2000
|Annem ve Ben
|Gül
|Başrol Oyuncu
|2000
|Oyun Bitti
|-
|Başrol Oyuncu
|2003
|Taştan Kalp
|Özlem
|Başrol Oyuncu
|2014
|Halam Geldi
|Benek (Anne)
|Başrol Oyuncu
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