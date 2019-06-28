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Burçin Terzioğlu kimdir?, kaç yaşındadır, nerelidir? Burçin Terzioğlu'nun kariyeri

Ekranların sevilen güzel oyuncusu Burçin Terzioğlu'nun hayatı sosyal medyada araştırılmaya başladı. Burçin Terzioğlu'nun hayranları medyada gündem yarattı. İşte Burçin Terzioğlu kimdir?, kaç yaşındadır, nerelidir? Burçin Terzioğlu'nun kariyeri

Burçin Terzioğlu kimdir?

Poyraz Karayel Dizisiyle ünlenen Güzel oyuncunun hayatı sosyal medyada konu oldu. Hayranları Burçin Terzioğlunun hayatını araştırmaya başladı. İşte Burçin Terzioğlunun hayatı ve kariyeri

BURÇİN TERZİOĞLU KİMDİR?

Burçin Terzioğlu 9 Mart 1980, İstanbul'da doğmuştur. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde (MSM) Aktör Stüdyo - Özel Sahne Diksiyon eğitimi almıştır. Henüz 5 yaşındayken sinema dünyasına ilk adımını Patron Duymasın ve Çıplak Vatandaş filmleriyle atmıştır. 1997 yılında Ali Güvenin aynı adlı albümünde yer alan "Yolcu" şarkısının klibinde oynamıştır.

Kadın İsterse dizisinde "Demet" rolüyle parladı. Fırtına dizisinde "Zeynep" karakteriyle ilk başrolünü oynadı. 20 Haziran 2008'de Fırtına dizisinin setinde tanıştığı Murat Yıldırım ile evlendi. 30 Haziran 2014'te ise boşandılar. Ezel'de Azad Karaeski karakterini canlandırdı. Merhamet dizisinde "Deniz" karakterini canlandırdı. Çekimleri Kıbrıs'ta tamamlanan Halam Geldi filminde oynadı. 2015'ten Beri Poyraz Karayel dizisinde başrol oynamakta. Ayrıca Poyraz Karayel dizisinde tanıştığı, İlker Kaleli ile aşk yaşamaktadır.

ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

Televizyon
YılYapımRolNotlar
1986-1988Perihan Abla-Yardımcı Karakter
1987Yeniden Doğmak-Yardımcı Karakter
1989DoktorlarBillurYardımcı Karakter
1992Mahallenin MuhtarlarıSimgeYardımcı Karakter
1992Kavak AilesiFındık YeğenYardımcı Karakter
1993Solan GülGültenYardımcı Karakter
1998SırılsıklamFerideYardımcı Karakter
1999-2001Yılan HikâyesiAzatYardımcı Karakter
2000Tirvana-Yardımcı Karakter
2001-2002Çiçek TaksiSinemYardımcı Karakter
2002Üzgünüm Leyla-Yardımcı Karakter
2002Kınalı KarPınar BeyoğluYardımcı Karakter
2004Melekler AdasıCerenYardımcı Karakter
2004AliyeÜmitYardımcı Karakter
2004-2006Kadın İsterseDemetYardımcı Karakter
2006FırtınaZeynep DalcıBaşrol Oyuncusu
2007Çemberin DışındaLaçin SürmenBaşrol Oyuncusu
2009Ey Aşk Nerdesin?Zeliş (Zeliha Yılmaz)Başrol Oyuncusu
2009-2010EzelAzad Karaeski KırgızYardımcı Karakter
2013MerhametDenizYardımcı Karakter
2015-2017Poyraz KarayelAyşegül UmmanBaşrol Oyuncusu
2018-Hakan: MuhafızRüyaYardımcı Karakter

Film

YılYapımRolNotlar
1985Patron Duymasın-Yardımcı Karakter
1985Çıplak Vatandaşİbrahim'in KızıYardımcı Karakter
1986Hasretinle YaşanmıyorBurçinYardımcı Karakter
1986İki Milyarlık BiletGülYardımcı Karakter
1987Baba YüreğiAslıYardımcı Karakter
1987Hayallerim, Aşkım ve SenRukiyeYardımcı Karakter
1989FaziletFazilet'in KızıYardımcı Karakter
1991Menekşe KoyuAyşeYardımcı Karakter
2000Annem ve BenGülBaşrol Oyuncu
2000Oyun Bitti-Başrol Oyuncu
2003Taştan KalpÖzlemBaşrol Oyuncu
2014Halam GeldiBenek (Anne)Başrol Oyuncu

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