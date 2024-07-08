Burcu Biricik ve Merve Dizdar, Cem Adrian'a yapılan şişeli saldırıya tepki gösterdi

"BİR İKİ DİKENDEN SEBEP BAHÇEYE KÜSÜLMEZ"

Bu olay üzerine ünlü şarkıcı sosyal medya hesabında; "Mahcubiyetle ilgili mesaj ve yorumlar okuyorum. Ben çok iyi ve güzel hissediyorum. Böyle bir şey hissetmenize gerçekten gerek yok. Bir gül bahçesinde gibiydim. Bir iki dikenden sebep bahçeye küsülmez... Ki ben dikeni de severim gülden ötürü... Muhteşemdiniz Van. Her şey için minnettarım" şeklinde bir açıklama yapmıştı.