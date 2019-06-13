Sunucu Burcu Esmersoy, geçtiğimiz sene mayıs ayında yaklaşık 1 yıl birlikte olduğu sevgilisi Berk Suyabatmaz ile New York'ta nikah masasına oturmuştu. Esmersoy, Hello Dergisi'ne evliliği hakkında açıklamalarda bulundu.

"DÜNYANIN EN GÜZEL GÜLEN ADAMI BENİM KOCAM"

"Sıcak bir yuva en çok hasretini çektiğim konuydu" diyen Esmersoy, şu ifadeleri kullandı:

Çok erken yaşta aile hayatını kaybetmiş biri olarak sıcak bir yuva en çok hasretini çektiğim konuydu. Şu an içinde bulunduğum evlilik benim için çok kıymetli. Bence dünyanın en güzel ve en içten gülen adamı benim kocam.

"KAHKAHAM, EŞİM, AİLEM..."

Esmersoy, geçtiğimiz ay Berk Suyabatmaz ile evlilik yıldönümlerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutlamıştı. Esmersoy'un "Mutluluğum, huzurum, kahkaham, eşim, ailem, her şeyim..." notunu düştüğü paylaşım çok sayıda beğeni almıştı.