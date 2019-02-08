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"İlerleyen zamanlarda eşiniz Fırat Parlak ile ortak bir proje olur mu?" sorusuna yanıt veren Kara, "Çok isterim, çok farklı kafası çalışan bir yapımcı. Fırat’ın eşim olduğunu kenara koy iyi bir yapımcı, zehir gibi bir kafası var. Eylül gibi bir projesi olacak. Benlik bir şeyler olursa çok sevinirim" dedi.