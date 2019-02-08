Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Oğlu Ali’nin kıyafetlerini değiştermeye geldiğini söyleyen Burcu Kara, "Biz geleneksel bir aileyiz. Seviyoruz büyükannelerimizin ördüğü kıyafetleri ve çok değer veririz. Çocuğun kıyafetlerini ise mecburen büyük geliyor, küçük geliyor değiştirmek zorunda kalıyoruz. Hatta biz kuzenlerim arasında çocuklarımızın kıyafetlerini paylaşırız. Ali büyüyünce diğer kuzenine olursa ona veririz. Biz ona sevgi zinciri diyoruz. Sonuçta çocukların yediği helal, giydiği haram" dedi.
"ŞU AN VİCDAN AZABI ÇEKEBİLİRİM"
Gazetecilerin, "Sizin çocuğunuza ördüğünüz bir şey varmı?" sorusuna Kara, "Yok, örmedim. Bunu hiç düşünmemiştim. Şu an bir vicdan azabı çekebilirim. Zamanında yapmışlığım var ama Ali için yapabilirim, aklıma getirdiğiniz için sağ olun" dedi.
"SETLERİ ÇOK ÖZLEDİM"
Oyunculuğu özlediğini ifade eden Kara, “Hayatımda yeni değişiklikler var, yeni bir menajer ile çalışıyorum. Ali de büyüdü ve ben setleri çok özledim. Okuduğum birkaç iş var, benim de istediğim işler var. Bakacağız o konulara ama dediğim gibi gerçekten çok özledim oyunculuğu" şeklinde konuştu.
"İlerleyen zamanlarda eşiniz Fırat Parlak ile ortak bir proje olur mu?" sorusuna yanıt veren Kara, "Çok isterim, çok farklı kafası çalışan bir yapımcı. Fırat’ın eşim olduğunu kenara koy iyi bir yapımcı, zehir gibi bir kafası var. Eylül gibi bir projesi olacak. Benlik bir şeyler olursa çok sevinirim" dedi.
"GÖBEĞİM DE, BEBEĞİM DE YOK"
Geçtiğimiz günlerde çıkan "ikinci çocuğa hamile" haberleri hakkında konuşan güzel oyuncu, "Hayır yok öyle bir şey. Bir fotoğrafta yüksek bel pantolon giymiştim, o fotoğrafta göbek gibi görünmüş olabilir. Tabi göbeğim de yok ama öyle görünmüş olabilir" dedi.
Kara takmış olduğu şapkasının eşi ile nikah kıymaya gittiği Brugge şehrinden aldığını ve hatırasının olduğunu belirtti.
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