Başarılı oyuncu Burcu Kara, yakında Show TV’de izleyicileriyle buluşacak olan Keşke Hiç Büyümeseydik’te çocukluğuna geri dönecek. Serpil karakterine hayat verecek oyuncunun çocukluğunu küçük oyuncu Alisa Sezen Sever canlandıracak. Aylar süren arayışlar sonucunda role uygun bulunan Alisa’nın, çocukluğunu oynayacağı Kara’ya benzerliği dikkat çekiyor. Kara, “Alisa çok tatlı bir kız, onlara bakınca duygulanıyorum. Onların sahnelerini izliyorum. Çok değişik bir his, insanı çok düşündürüyor.” sözleriyle duygularını ifade ederken, ikilinin kareleri beğeni topladı. Alisa Sezen Sever’i 80’li yıllarda, Burcu Kara’yı ise 90’lar ve günümüz zamanında göreceğimiz Keşke Hiç Büyümeseydik samimi hikayesiyle yakında izleyicileriyle buluşacak.

KEŞKE HİÇ BÜYÜMESEYDİK'İN KONUSU

Babasının ölümüyle çocukluk ve gençlik yıllarını sıkça hatırlayacak olan Serpil çocukluğunu çok başarılı bir öğrenci olarak geçirmiş, zeki bir kızdır. Babasının öldüğü gün Serpil için de büyük bir değişim başlayacaktır. Ailede aksayan ilişkileri yönlendirecek olan Serpil, babasının hayalini kurduğu o büyük aileyi tekrar bir araya getirmeye çalışacaktır.

KEŞKE HİÇ BÜYÜMESEYDİK OYUNCU KADROSU

Yapımını MinT Prodüksiyon’un gerçekleştirdiği, yapımcılığını Birol Güven’in üstlendiği, senaryosunu Birol Güven - Murat Aras - Eray Yasin Işık’ın yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda Mustafa Uğur Yağcıoğlu otururken; oyuncu kadrosunda Ege Aydan, Burcu Kara, Açelya Akkoyun, Murat Kılıç, Deniz Celiloğlu, Yeliz Kuvancı, İrfan Kangı, Demet Gül, Arda Esen, Melisa Doğu, Gülin İyigün, Sadri Alışık, Özge Akdeniz, Erkan Baylav, Rabia Toprak, Caner Nalbantoğlu, Yılmaz Gökgöz, Eda Akalın, Eray Yasin Işık, Ersin Arıcı, Seymen Aydın, Zeynep Anacan, Sebahat Adalar, Serkan Özel ve Kevork Türker gibi güçlü isimler yer alıyor.

“Keşke Hiç Büyümeseydik” yakında Show TV’de başlıyor!

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ