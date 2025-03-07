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        Haberler Gündem Burdur'da asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti - Güncel haberler

        Asansör boşluğuna düşen kişi öldü

        Burdur'da inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen kadın yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 22:15 Güncelleme: 07.03.2025 - 22:15
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        Asansör boşluğuna düşen kişi öldü
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        Bağlar Mahallesi Havaalanı Caddesi'nde yapımı süren apartmandaki evine eşya taşımaya giden Sultan Ülkü (83), inşaatta bulunan asansör boşluğuna düştü.

        Kendisinden haber alamayan yakınları inşaata gittiklerinde, Ülkü'yü hareketsiz halde buldu.

        Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmaları sonucu düştüğü yerden çıkarılan Ülkü'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ülkü'nün cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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