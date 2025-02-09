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        Haberler Gündem Burdur'da bir kafede çıkan yangında 2 çalışan dumandan etkilendi - Güncel haberler

        Kafedeki yangında 2 çalışan dumandan etkilendi

        Burdur'da bir kafede çıkan ve 2 çalışanın dumandan etkilendiği yangın söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 04:51 Güncelleme: 09.02.2025 - 04:51
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        Kafedeki yangında 2 çalışan dumandan etkilendi
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        Burç Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki bir kafenin mutfağında, fritözden kaynaklanan yangın çıktı.

        İhbar üzerine işletmeye 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye, doğal gaz ve elektrik dağıtım ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Dumandan etkilenen ve durumlarının iyi olduğu öğrenilen 2 çalışan Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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