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        Haberler Gündem Burdur'da fuhuş operasyonunda 4 zanlı tutuklandı - Güncel haberler

        Burdur'da fuhuş operasyonu: 4 tutuklama

        Burdur'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 19:24 Güncelleme: 09.07.2024 - 19:24
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        Burdur'da fuhuş operasyonu: 4 tutuklama
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        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren alkollü mekanlarda kadınların fuhşa zorlandığı, senet imzalatılarak tehdit ve şantaja maruz kaldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

        Ekiplerin, 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 5 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda çok sayıda dijital materyal, ruhsatsız tüfek, 2 muşta ele geçirildi.

        Operasyonda S.K, D.D, L.Ö. ve E.A. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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