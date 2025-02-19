Burdur'da traktör kazası kamerada: 1 ölü
Burdur'un Kemer ilçesinde sürücünün yaşamını yitirdiği traktör kazası cep telefonu kamerasınca kaydedildi
Burdur'un Kemer ilçesinde tarlasını traktörle tesviye ettiren Ukrayna uyruklu D.O, traktörün çalışmasını sosyal medya hesabından yayınlamak istedi.
KAZA ANINI KAYDETTİ
AA'nın haberine göre; cep telefonunun kamerasını açıp konuşmaya başladığı sırada arkasında çalışan traktörün devrildiğini gören tarla sahibi, panikle kaza yerine doğru koştu.
Görüntüde, traktörün devrilme anı ve tarla sahibinin kaza yerine doğru koşarken telefonunu elinden düşürdüğü anlar yer alıyor.
Akçaören köyünde dün Şeref Deniz (61) idaresindeki traktör, tarlada yokuştan inerken devrilmiş, sürücü kaza yerinde hayatını kaybetmişti.
*Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.