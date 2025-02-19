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        Haberler Gündem 3. Sayfa Burdur'da traktör kazası kamerada: 1 ölü | Son dakika haberleri

        Burdur'da traktör kazası kamerada: 1 ölü

        Burdur'un Kemer ilçesinde sürücünün yaşamını yitirdiği traktör kazası cep telefonu kamerasınca kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 00:39 Güncelleme: 19.02.2025 - 00:40
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        Burdur'da traktör kazası kamerada: 1 ölü
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        Burdur'un Kemer ilçesinde tarlasını traktörle tesviye ettiren Ukrayna uyruklu D.O, traktörün çalışmasını sosyal medya hesabından yayınlamak istedi.

        KAZA ANINI KAYDETTİ

        AA'nın haberine göre; cep telefonunun kamerasını açıp konuşmaya başladığı sırada arkasında çalışan traktörün devrildiğini gören tarla sahibi, panikle kaza yerine doğru koştu.

        Görüntüde, traktörün devrilme anı ve tarla sahibinin kaza yerine doğru koşarken telefonunu elinden düşürdüğü anlar yer alıyor.

        Akçaören köyünde dün Şeref Deniz (61) idaresindeki traktör, tarlada yokuştan inerken devrilmiş, sürücü kaza yerinde hayatını kaybetmişti.

        *Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Burdur
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