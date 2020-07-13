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Milli Savunma Bakanlığı (MSB),Burdur'daki 58'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığındaki birliğine yeni katılan yükümlülerin 23'ünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu personelle teması olabileceği değerlendirilenlerin, dün Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında gözetim altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Pozitif vaka tespit edilen personelimizde herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Personelimizin durumu Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak yakından takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

UĞURLAMA TÖRENLERİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

Türkiye'nin dört bir yanından vatani görevlerine katılmak için birliklerine giden askerleri uğurlama töreni çok konuşulmuştu. Uğurlama konvoylarında sosyal mesafenin gözardı edilmesi ve yakın temasa dikkat çekilerek çok yetkililer tarafında uyarıda bulunulmuştu.

CUMHURBAŞKANI'NDAN UĞURLAMA UYARISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde tartışma yaratan asker uğurlama görüntüleriyle ilgili konuşmuş, "Asker uğurlama derken arkadaşınızı zehirliyorsunuz. Böyle bir yaklaşım olmaz. Valime böyle durumlarda toplayıp götürün dedim. İstanbul'da böyle bir şeye kesinlikle müsade edilmeyecek" ifadelerini kullanmıştı.

9 İLDE UĞURLAMA TÖRENLERİ YASAKLANMIŞTI

Asker uğurlamaları corona virüs salgını ile mücadele kapsamında birçok ilde yasaklanmıştı. Buna göre asker uğurlama yasağı süresince askeri birinci derece yakınları yolcu edecek, askerlerin uğurlama gibi etkinlikler yapılamayacak. Asker uğurlaması yasağı ile açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması ve toplu uğurlama yapılması kısıtlandı. Ankara, İstanbul, Malatya, Mersin, Hatay, Kayseri, Kahramanmaraş, Ağrı ve Bursa Valilikleri asker uğurlama törenlerinin kısıtlandığını duyurdu.