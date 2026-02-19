Son yıllarda sosyal medyanın da etkisiyle ünlenen Salda Gölü sayesinde Türkiye'nin Maldivleri olarak anılmaya başlasa da, şehrin hazinesi sadece bu doğa harikasıyla sınırlı değildir. Bulutların üzerindeki şehir Sagalassos'ta tarihe dokunabilir, İnsuyu Mağarası'nın sarkıtları arasında yer altı dünyasını keşfedebilir ve Lisinia Doğa Projesi ile lavanta bahçelerinin mor büyüsüne kapılabilirsiniz. Burdur, yörük kültürünün sıcaklığını, sipsi sesinin yanıklığını ve Anadolu insanının samimiyetini her köşesinde hissettirir. Burası, popüler kültürün hızla tükettiği tatil rotalarından farklı olarak, sindire sindire gezilmesi, hikayelerinin dinlenmesi gereken derinlikli bir coğrafyadır. Gezginlerin ve tarih tutkunlarının arama motorlarında en sık yanıt aradığı Burdur'un neyi meşhur, Burdur'da ne yenir, ne alınır, neresi gezilir ve yapılacak şeyler neler soruları, aslında saklı kalmış bir cenneti keşfetme isteğinin yansımasıdır. İşte Teke Yöresi'nin kalbinde sizi bekleyenler...

Burdur, coğrafi olarak göllerle çevrili olmasının verdiği avantajla kendine has bir mikroklimaya ve bitki örtüsüne sahiptir. Şehre yaklaştığınızda sizi karşılayan Burdur Gölü'nün manzarası, özellikle gün batımlarında büyüleyici bir tabloya dönüşür. Şehir merkezi ise sakin, huzurlu ve kendi halinde bir Anadolu kenti görünümündedir. Ancak bu sakinliğin altında, özellikle gastronomi alanında oldukça iddialı lezzetler yatar. Meşhur Burdur şişinin kokusu caddeleri sararken, ceviz ezmesinin tatlılığı damaklarda iz bırakır. İşte detaylar ve çok daha fazlası…

BURDUR'DA NE YENİR? Burdur mutfağı denince akla gelen ilk ve en tartışmasız lezzet Burdur şiştir. Adana veya Urfa kebaptan farklı olarak, bu kebapta soğan, sarımsak veya bol baharat kullanılmaz; sadece kıyma ve tuzun ustalıkla yoğrulmasıyla hazırlanır. İnce şişlere dizilen bu saf et lezzeti, kömür ateşinde pişirildikten sonra özel pidelerin üzerinde servis edilir. Yanında közlenmiş biber ve soğanla sunulan Burdur şiş, etin en doğal ve lezzetli hallerinden biridir ve şehre gelen herkesin mutlaka tatması gereken bir gastronomik imza niteliğindedir. Bu lezzetin üzerine yenecek en güzel tatlı ise Burdur ceviz ezmesidir. İrmik, şeker ve bol miktarda dövülmüş cevizin karışımıyla yapılan bu tatlı, Burdur'un tescilli lezzetidir. Lokum kıvamında olan ancak lokumdan çok daha yoğun bir ceviz tadı içeren bu ezme, çay veya kahve yanında ikram edilen en özel tatlıdır. Burdur mutfağında haşhaşın da özel bir yeri vardır. Haşhaşlı helva, haşhaşlı ekmek ve gömbe gibi hamur işleri, yöresel sofraların vazgeçilmezlerindendir. Özellikle haşhaş helvası, hem besleyici hem de enerji verici özelliğiyle bilinir. Bir diğer yöresel tatlı olan kabak helvası ise kireçte bekletilen kabakların çıtır çıtır hale gelmesiyle yapılır ve oldukça hafiftir. Ayrıca Burdur muhallebisi olarak bilinen ve pirinç unuyla yapılan hafif tatlı da denenmesi gerekenler arasındadır. Yöresel çorbalardan pirinç çorbası ve arabaşı çorbası da kış aylarında iç ısıtan lezzetlerdendir. Göl kenarında bulunan restoranlarda ise göl balıklarının tadına bakmak mümkündür, ancak Burdur'un asıl yıldızı her zaman kırmızı et ve hamur işi ürünleridir.

BURDUR NERESİ GEZİLİR? Burdur gezisinin en popüler durağı şüphesiz Salda Gölü'dür. Yeşilova ilçesinde bulunan bu krater gölü, bembeyaz kumsalları ve turkuaz rengi suyuyla Türkiye'nin Maldivleri unvanını sonuna kadar hak eder. Mars yüzeyiyle benzer özellikler taşıdığı bilimsel olarak kanıtlanan göl, hem yüzmek hem de fotoğraf çekmek için eşsiz bir doğa harikasıdır. Tarih severler için ise Ağlasun ilçesindeki Sagalassos Antik Kenti, kaçırılmaması gereken bir duraktır. İmparatorların şehri olarak bilinen ve 1700 metre yükseklikte bulutlara komşu olan bu kent, dünyanın en yüksek rakımlı antik tiyatrosuna ve Antoninler Çeşmesi'ne ev sahipliği yapar. Binlerce yıl sonra yeniden akan bu çeşmeden su içmek, ziyaretçilere tarif edilemez bir duygu yaşatır. Kentin manzarası ve korunmuşluk seviyesi, Efes ile yarışacak düzeydedir. Bir diğer önemli antik kent ise Gölhisar ilçesindeki Kibyra Antik Kenti'dir. Gladyatörler şehri olarak bilinen Kibyra, 11 bin kişilik devasa stadyumu ve meclis binasının zemininde bulunan, renkli taşlarla yapılmış Medusa mozaiği ile ünlüdür. Bu mozaik, dünyada türünün tek örneği olmasıyla arkeoloji dünyasında büyük önem taşır. Doğa tutkunları için Türkiye'nin turizme açılan ilk mağarası olan İnsuyu Mağarası, içindeki göletler, sarkıt ve dikitlerle yer altı dünyasının gizemini sunar. Mağaranın içindeki serin hava ve milyonlarca yılda oluşmuş jeolojik şekiller büyüleyicidir. Ayrıca bahar aylarında gidildiğinde, Akçaköy Lavanta Deresi ve Lisinia Doğa Projesi alanındaki lavanta bahçeleri, mor renkli tarlaları ve mis gibi kokusuyla ziyaretçilere görsel bir şölen sunar. Burdur Arkeoloji Müzesi de Hacılar Höyüğü ve antik kentlerden çıkarılan on binlerce eseriyle Türkiye'nin en zengin müzelerinden biridir ve mutlaka ziyaret edilmelidir.