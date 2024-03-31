Burdur Belediye başkan adayları kimlerdir? Burdur Belediyesi hangi partide? Burdur Belediye başkanı kimdir? Burdur Belediyesi hangi partide? Burdur Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Burdur Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Burdur Belediyesini hangi parti kazandı ve Burdur Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Burdur yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 13:07 Güncelleme: 31.03.2024 - 13:07 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL