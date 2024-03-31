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        Haberler Gündem Burdur Belediye başkan adayları kimlerdir? Burdur Belediyesi hangi partide? Burdur Belediye başkanı kimdir?

        Burdur Belediye başkan adayları kimlerdir? Burdur Belediyesi hangi partide? Burdur Belediye başkanı kimdir?

        Burdur Belediyesi hangi partide? Burdur Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Burdur Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Burdur Belediyesini hangi parti kazandı ve Burdur Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Burdur yerel seçim sonuçları..

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        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 13:07 Güncelleme: 31.03.2024 - 13:07
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        Burdur Belediye başkan adayları kimlerdir? Burdur Belediyesi hangi partide? Burdur Belediye başkanı kimdir?
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        Burdur BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

        2019 Türkiye yerel seçimlerinde Burdur Belediye Başkanlığını 26515 alınan oy ve %53.14 oy oranı ile Cumhuriyet Halk Partisi adayı Ali Orkun Ercengiz kazanmıştır.

        Burdur Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

        Adalet ve Kalkınma Partisi 6

        Milliyetçi Hareket Partisi 3

        Cumhuriyet Halk Partisi 2

        Burdur BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

        KADER ÜNAL - AB Burdur Belediye Başkan Adayı EMRECAN ERÇİN - BTP Burdur Belediye Başkan Adayı ABDURRAHMAN SARI - MİLLİYOL Burdur Belediye Başkan Adayı ALİ ORKUN ERCENGİZ - CHP Burdur Belediye Başkan Adayı KAMİL UFUK ŞAHİN - BĞMSZ Burdur Belediye Başkan Adayı MUSTAFA DİNÇER - DP Burdur Belediye Başkan Adayı GAZİ CAN - TKH Burdur Belediye Başkan Adayı FEHMİ GÖNÜL - HÜDAPAR Burdur Belediye Başkan Adayı NAMIK KEMAL ÖZKAN - İYİ Parti Burdur Belediye Başkan Adayı MUSTAFA TIBIK - MP Burdur Belediye Başkan Adayı ADNAN ERSAN - SP Burdur Belediye Başkan Adayı MUHAMMET TAŞKIN - BBP Burdur Belediye Başkan Adayı FATMA ARSLAN - DEM Parti Burdur Belediye Başkan Adayı CENNET SEVİNÇ - HAKPAR Burdur Belediye Başkan Adayı MEHMET ŞİMŞEK - AK Parti Burdur Belediye Başkan Adayı UFUK KAZANCI - YENİDEN REFAH Burdur Belediye Başkan Adayı KEMAL KARLI - ZP Burdur Belediye Başkan Adayı RECEP OĞUZ - DEVA Burdur Belediye Başkan Adayı MEHMET MUTLU - DSP Burdur Belediye Başkan Adayı

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