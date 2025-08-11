Burgan Bank yılın ilk yarısında 1,3 Milyar TL net kâr elde etti

Burgan Bank, 2025 yılının ilk yarısında ekonomiye 116,5 milyar TL düzeyinde kredi desteği sağladı. Aynı dönemde bankanın toplam aktif büyüklüğü 166,1 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Konsolide sermaye yeterlilik oranı ise sektör ortalamasının üzerinde bir performansla yüzde 17,9 oldu.

2025'in ilk yarısında elde ettikleri sonuçların Burgan Bank'ın sağlam finansal yapısını yansıttığını belirten Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, "Etkin risk yönetimi, dijitalleşme odaklı stratejimiz ve çevik iş yapış modelimiz sayesinde istikrarlı büyümemizi sürdürdük. Müşteri ihtiyaçlarına hızlı ve özel çözümlere odaklanarak bilançomuzu dengeli ve güçlü bir şekilde yönetmeye devam ettik" dedi.

2025 yılının ilk yarısında Burgan Bank'ın Kurumsal ve Ticari Bankacılık alanında sağladığı toplam finansman desteği 96,4 milyar TL'ye ulaştı. Bu tutarın 71,4 milyar TL'si nakit, 25,6 milyar TL'si ise gayri nakit kredi olarak sağlandı. Nakit yönetimi ve dış ticaret hizmetlerinde geliştirilen çözümlerle toplam tahsilat hacminde önemli artışlar sağladıklarının altını çizen Dinç, şu açıklamalarda bulundu: "SGK tahsilatlarında yüzde 78, tahsil çek hacminde ise yüzde 35 oranında büyüme elde ettik. Bunun yanında, sağladığımız danışmanlık, eğitim, dijital kolaylıklar ve esnek finansman çözümleriyle firmaları dış ticarette stratejik bir iş ortağı olarak desteklemeye de devam ediyoruz. Dijital altyapımız sayesinde müşterilerimiz, dış ticaret işlemlerini anlık olarak takip edebiliyor, operasyonel süreçlerini hızlı ve güvenli bir şekilde yönetebiliyor. MENA bölgesindeki grup bankalarımızla kurduğumuz güçlü ağ ve sinerji sayesinde, özellikle Irak gibi önemli ihracat pazarlarında müşterilerimize yerel bilgiyle desteklenen özel çözümler sunuyoruz. Müşterilerimize sağladığımız bu güçlü destek ve üstün hizmet kalitesinin sonucu olarak dış ticaret hacmimiz yılın ilk yarısı itibarıyla 1,9 milyar dolara yükseldi. Dış ticaret alanındaki uzmanlığımız, dijitalleşen hizmet altyapımız, geniş global muhabir ağımız ve dış ticaret finansmanındaki güçlü performansımızla Burgan Bank olarak, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) Dış Ticaret Programı kapsamında, “Türkiye'nin En Aktif Amir Bankası” ödülünün de sahibi olduk. Kurumsal ve Ticari Bankacılık bünyesinde devreye aldığımız faktoring ürünleriyle, KOBİ segmentinde yaklaşık 600 milyon TL'lik işleme aracılık ettik. Güçlenen satış ağımız ve devam eden dijital altyapı yatırımlarımız ile faktoring işlemlerinde büyümenin artarak sürmesini hedefliyoruz."

Müşteri deneyimini ileri taşıyan projeleri hayata geçirmeyi sürdüren ON Dijital Bankacılık'ın, 2025 yılının ilk yarısında da güçlü büyümesini sürdürdüğünü vurgulayan Dinç: "ON Dijital, yılın ikinci çeyreğinde de avantajlı kredi kampanyası ile müşterilerin nakit ihtiyaçlarına çözüm sağlamaya devam etti. ATOS iş birliğiyle Ordu'da hayata geçirilen yeni çağrı merkezi operasyonumuz ise, dijital kanallardaki etkileşimi ve müşterileri destekleyen bir diğer adım oldu. Tüm bu gelişmelerle birlikte müşteri adedinde bir önceki yıl sonuna kıyasla yüzde 23 artış gösteren ON Dijital, Haziran sonu itibarıyla 1,3 milyon kullanıcıya ulaştı. Ocak ayında yüzde 4,54 olan uzaktan müşteri edinimi pazar payı da, Haziran sonunda yüzde 6,59'a yükseldi. ON Kredi Kartı ise aidatsız kullanım modeli, aylık 1.500 TL'ye varan harcama avantajları ve sade tasarımıyla bu dönemde dikkat çeken ürünlerimizden biri haline geldi. Harcadıkça kazandıran yapısıyla kullanıcıların beğenisini kazanan kart, ON ekosistemine yeni bir dinamizm kazandırdı" dedi.

